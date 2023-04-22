З артилерії та мінометів. Росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області

Сьогодні, 22 квітня, військові Російської Федерації вчергове атакували прикордонні території Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 прикордонних громад Сумської області - Есманської, Білопільської, Юнаківської, Миропільської та Новослобідської.
По околиці одного із сіл Есманської громади росіяни два рази били з артилерії - усього 9 "прильотів".
Унаслідок першого обстрілу відбулося загорання поля з кукурудзою.
Білопільську та Миропільську громади росіяни били з мінометів - 32 та 4 "прильоти" відповідно. Крім того, по Білопільській громаді росіяни здійснили один обстріл з артилерії.
З артилерійської зброї окупанти атакували території Юнаківської громади. Загалом зафіксовано 4 "прильоти".
Новослобідську громаду ворог також обстріляв за артилерії - 10 "прильотів" та мінометів - 4 "прильоти".
Загалом за добу на території Сумської області було зафіксовано 64 "прильоти" з мінометів та артилерії.
"За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - повідомили в адміністрації.
Нагадаємо, вчора внаслідок російського обстрілу Сумської області було поранено одну людину.
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