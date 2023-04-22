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Из артиллерии и минометов. Россияне обстреляли пять общин Сумской области

Фото: россияне обстреляли пять общин Сумской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 апреля, военные Российской Федерации в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

В течение дня россияне осуществили обстрелы 5 пограничных громад Сумской области - Эсманской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской и Новослободской.

По окраине одного из сел Эсманской громады россияне два раза били из артиллерии - всего 9 "прилетов".

В результате первого обстрела произошло возгорание поля с кукурузой.

Белопольскую и Миропольскую громады россияне били из минометов - 32 и 4 "прилета" соответственно. Кроме того, по Белопольской громаде россияне совершили один обстрел из артиллерии.

Из артиллерийского оружия оккупанты атаковали территории Юнаковской громады. Всего зафиксировано 4 "прилета".

Новослободскую громаду враг также обстрелял из артиллерии - 10 "прилетов" и минометов - 4 "прилета".

Всего за сутки на территории Сумской области было зафиксировано 64 "прилета" из минометов и артиллерии.

"По сообщениям военных, пока формирования вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено. Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", - сообщили в администрации.

Напомним, вчера в результате российских обстрелов Сумской области был ранен один человек.

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