З артилерії та мінометів. Росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 прикордонних громад Сумської області - Есманської, Білопільської, Юнаківської, Миропільської та Новослобідської.

По околиці одного із сіл Есманської громади росіяни два рази били з артилерії - усього 9 "прильотів".

Унаслідок першого обстрілу відбулося загорання поля з кукурудзою.

Білопільську та Миропільську громади росіяни били з мінометів - 32 та 4 "прильоти" відповідно. Крім того, по Білопільській громаді росіяни здійснили один обстріл з артилерії.

З артилерійської зброї окупанти атакували території Юнаківської громади. Загалом зафіксовано 4 "прильоти".

Новослобідську громаду ворог також обстріляв за артилерії - 10 "прильотів" та мінометів - 4 "прильоти".

Загалом за добу на території Сумської області було зафіксовано 64 "прильоти" з мінометів та артилерії.

"За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, вчора внаслідок російського обстрілу Сумської області було поранено одну людину.

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