Артилерія та бронетранспортери. Німеччина передає Україні нову партію зброї

Німеччина оприлюднила новий список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги. До нього увійдуть бронетранспортери Dingo та самохідні артилерійські установки RCH-155.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.
Німеччина надасть Україні наступну зброю:
У німецькому уряді підкреслили, що зне буде повідомлятися інформація про способи та терміни доставки озброєння.
Dingo - це броньована та опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки.
Артилерійські 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" мають довжину ствола 52 калібри. RCH 155 створена на шасі колісного бронетранспортера "GTK Boxer" із колісною формулою 8x8. Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці "PzH 2000".
Нагадаємо, що Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.
Німеччина продовжує надавати військові допомогу Україні. Так, наша країна отримала 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh, з них два - протягом цього тижня.
Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 одиниць самохідних артилерійських установок RCH-155. Але поставка можлива не раніше 2025 року.
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