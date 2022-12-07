Артилерія та бронетранспортери. Німеччина передає Україні нову партію зброї

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Німеччина надасть Україні наступну зброю:

18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;

20 бронетранспортерів Dingo;

2 танкових тягачі M1070 Oshkosh;

80 пікапів;

90 засобів протидії дронам;

7 вантажівок 8x6 зі змінною системою завантаження.

У німецькому уряді підкреслили, що зне буде повідомлятися інформація про способи та терміни доставки озброєння.

Dingo - це броньована та опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки.

Артилерійські 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" мають довжину ствола 52 калібри. RCH 155 створена на шасі колісного бронетранспортера "GTK Boxer" із колісною формулою 8x8. Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці "PzH ​​2000".