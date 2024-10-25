Артилеристів навчатимуть по-новому: в Україні з'явився цифровий полігон

Полігон вже був кодифікований та введений в експлуатацію. Проєкт був розроблений групою українських програмістів.

"Алгоритми комп’ютерної програми створювались із урахуванням значного масиву реального бойового досвіду українських артилеристів, набутого за роки війни із російським агресором", - пояснили в МО.

Повідомляється, що цифровий полігон дозволяє не тільки моделювати виконання завдань, але й детально аналізувати дії кожного члена бойового розрахунку.

Програма також надає рекомендації для виправлення помилок, що дає можливість покращити злагодженість роботи артилерійських підрозділів та підвищити ефективність виконання завдань.

За допомогою цього комплексу артилеристи зможуть не лише теоретично готуватися до виконання бойових завдань, але й практично удосконалювати свої навички завдяки візуалізованому аналізу помилок. Цифровий полігон дозволить посилити загальну боєздатність української артилерії.

Артилеристи дуже важливі для війська. Вони кожного дня знищують колони ворожої техніки. Їх можна назвати основним захистом для піхотинців.

Детальніше про роботу українських артилеристів - у матеріалі РБК-Україна.

Майбутніх артилеристів тренують не тільки у межах України. Країни-партнери також активно допомагають із підготовкою цього виду військ. Раніше ми розповідали про те, як тренування артилеристів відбуваються у Франції.