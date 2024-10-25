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Артиллеристов будут учить по-новому: в Украине появился цифровой полигон

Фото: артиллерийский снаряд (facebook.com MinistryofDefenceUA)
Автор: Нина Еланская

В Украине появился новый компьютерный артиллерийский полигон. Он станет вспомогательным цифровым инструментом для проведения занятий по боевым расчетам разных видов артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Полигон уже был кодифицирован и введен в эксплуатацию. Проект был разработан группой украинских программистов.

"Алгоритмы компьютерной программы создавались с учетом значительного массива реального боевого опыта украинских артиллеристов, приобретенного за годы войны с российским агрессором", - пояснили в МО.

Сообщается, что цифровой полигон позволяет не только моделировать выполнение задач, но и подробно анализировать действия каждого члена боевого расчета.

Программа также дает рекомендации по устранению ошибок, что позволяет улучшить слаженность работы артиллерийских подразделений и повысить эффективность выполнения задач.

С помощью этого комплекса артиллеристы смогут не только теоретически готовиться к выполнению боевых задач, но и практически усовершенствовать свои навыки благодаря визуализированному анализу ошибок. Цифровой полигон позволит усилить всеобщую боеспособность украинской артиллерии.

Артиллеристы очень важны для войска. Они каждый день уничтожают колонны вражеской техники. Их можно назвать основной защитой для пехотинцев.

Детальнее о работе украинских артиллеристов - в материале РБК-Украина.

Будущих артиллеристов тренируют не только в пределах Украины. Страны-партнеры также активно помогают в подготовке этого вида войск. Ранее мы рассказывали о том, как тренировки артиллеристов проходят во Франции.

Напомним, что на данный момент разрыв в количестве снарядов между РФ и Украиной рекордно сократился.

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Министерство обороны Украины