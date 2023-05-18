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Артилеристи ЗСУ в районі Лимана отримали мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

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Четвер 18 травня 2023 11:58
Артилеристи ЗСУ в районі Лимана отримали мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation Фото: артилеристи ЗСУ в районі Лимана отримали мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation один із підрозділів Збройних Сил України, який тримає оборону на Донеччині, отримав черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто надійшло в розпорядження артилерійського підрозділу "Марс", що працює в районі міста Лиман.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали більш ніж 110 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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