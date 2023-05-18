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Артиллеристы ВСУ в районе Лимана получили микроавтобус при содействии Favbet Foundation

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Четверг 18 мая 2023 11:58
Артиллеристы ВСУ в районе Лимана получили микроавтобус при содействии Favbet Foundation Фото: артиллеристы ВСУ в районе Лимана получили микроавтобус при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation одно из подразделений Вооруженных Сил Украины, которое держит оборону в Донецкой области, получил очередной микроавтобус Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение артиллерийского подразделения "Марс", работающего в районе города Лиман.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 110 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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