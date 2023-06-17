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Артилеристи ЗСУ на півдні знищили переобладнаний човен та спостережний пункт росіян

Фото: ЗСУ знищили переобладнаний човен та спостережний пункт РФ (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські артилеристи на півдні знищили переобладнаний човен російських окупантів. Також ЗСУ ліквідували спостережний пункт росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Військові зазначається, що українські ракетно-артилерійськими підрозділи продовжують вести контрбатарейну боротьбу.

За добу наші захисники на півдні України ліквідували 10 окупантів, 2 ударних безпілотники ворога, 3 великокаліберні гармати та 17 одиниць автобронетехніки. Також артилеристи знищили переобладнаний човен та спостережний пункт окупантів.

Ситуація на півдні України

Російські війська після того, як підірвали Каховську ГЕС та затопили частину Херсонської та Миколаївської областей, повернулися на підтоплені позиції. Через це зросла інтенсивність обстрілів мирного населення.

Так, вчора армія РФ 75 разів обстріляла Херсонську область. Окупанти вдарили по житлових кварталах, а також будівлях навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі.

Внаслідок російських атак загинули двоє осіб, ще 25 людей отримали поранення.

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