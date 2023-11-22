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Артилеристи показали відео відпрацювання по позиціях окупантів біля Бахмута

Середа 22 листопада 2023 15:58
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Артилеристи показали відео відпрацювання по позиціях окупантів біля Бахмута Ілюстративне фото: артилеристи показали відео відпрацювання по позиціях окупантів біля Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові на Бахмутському напрямку виявили та ліквідували позиції росіян. Це вдалось зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

За даними Сухопутник військ, по окупантах відпрацювала 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

На опублікованих кадрах видно, що росіяни збудували бліндажі та займались укріпленням власних позицій. Однак вони були знищені влучною роботою українських артилеристів.

Знищення техніки росіян

Нагадаємо, українські військові щодня знищують російську військову техніку.

Зокрема 19 листопада нашим бійцям вдалося збити ще дев'ять ворожих безпілотників.

Також вони зуміли підбити чотири танки окупантів та дві бойові броньовані машини.

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