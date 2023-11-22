Артиллеристы показали видео отработку по позициям оккупантов у Бахмута
Украинские военные на Бахмутском направлении обнаружили и ликвидировали позиции россиян. Это удалось запечатлеть на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.
По данным Сухопутника войск, по оккупантам отработала 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича
На опубликованных кадрах видно, что россияне построили блиндажи и занимались укреплением своих позиций. Однако они были уничтожены точной работой украинских артиллеристов.
Уничтожение техники россиян
Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают российскую военную технику.
В частности, 19 ноября нашим бойцам удалось сбить еще девять вражеских беспилотников.
Также они сумели подбить четыре танка оккупантов и две боевые бронированные машины.
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