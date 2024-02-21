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Артиллеристы показали, как с помощью итальянских гаубиц FH70 уничтожают склады россиян (видео)

Среда 21 февраля 2024 18:10
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Артиллеристы показали, как с помощью итальянских гаубиц FH70 уничтожают склады россиян (видео) Фото: ВСУ с помощью итальянских гаубиц FH70 уничтожили склады россиян (ОК Запад)
Автор: Наталья Кава

Украинские артиллеристы уничтожили склад с боекомплектами и позиции россиян с помощью итальянских гаубиц FH70.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Стратком ВСУ.

"Мастер-класс от 44-й отдельной артиллерийской бригады", - говорится в подписи к видео.

Как рассказали в ведомстве, украинские воины с помощью гаубиц FH70, переданных итальянскими и эстонскими союзниками, уничтожают склад БК окупантов на запорожском направлении.

Чем FH70 особенно?

FH70, это прицепная гаубица калибра 155 мм. В разработке пушки участвовали сразу три страны: Великобритания, Италия и бывшая Западная Германия. В частности:

  • дальность стрельбы обычными снарядами – 24,7 км;
  • дальность стрельбы активно-реактивными снарядами – 31 км;
  • расчет пушки составляет 8 человек, но при низкой интенсивности действий может сократиться до 4 человек.

Обострение на фронте

Напомним, украинские силы вышли из Авдеевки, заняв более выгодные позиции дальше города. Командующий Таврическим направлением сообщил, что некоторое количество украинских бойцов попало в плен.

Добавим, что оккупационные войска пытаются взять Авдеевку с осени 2023 года. В феврале ситуация в этом направлении стала критической. Бойцов Третьей штурмовой бригады передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронт – читайте в материале РБК-Украина.

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