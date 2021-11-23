Оборот грузовых вагонов в УЗ ухудшился еще больше: данные счетчика компании

Оборот грузовых вагонов в "Укрзализныце" ухудшается: с начала года грузы доставляются уже на 1,5 суток дольше.

Так, согласно данным, оборот полувагонов с показателя 6,21 в январе увеличился до 7,39 суток. Общая цифра оборота подвижного состава УЗ также ухудшилась: с 7,16 в январе 2021 года она выросла до 8,48 суток в октябре. То есть, с начала года вагоны стали ехать почти на 1,5 суток медленней.

В ноябре, по словам грузоотправителей, ситуация стала еще напряженнее, и начала угрожать стабильности поставок. Так, по словам генерального директора ПСГ "Ковальская" Сергея Пилипенко, компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией: 80% производственных мощностей остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге. Из-за того, что более 500 вагонов с цементом и щебнем никуда не двигались из-за тотального отсутствия тяги, компания остановила отгрузку бетона для клиентов.