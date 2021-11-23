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Оборот грузовых вагонов в УЗ ухудшился еще больше: данные счетчика компании

Новина українською →
Киев, Вторник 23 ноября 2021 18:09
Оборот грузовых вагонов в УЗ ухудшился еще больше: данные счетчика компании Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Оборот грузовых вагонов в "Укрзализныце" ухудшается: с начала года грузы доставляются уже на 1,5 суток дольше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрзализныци".

Так, согласно данным, оборот полувагонов с показателя 6,21 в январе увеличился до 7,39 суток. Общая цифра оборота подвижного состава УЗ также ухудшилась: с 7,16 в январе 2021 года она выросла до 8,48 суток в октябре. То есть, с начала года вагоны стали ехать почти на 1,5 суток медленней.

В ноябре, по словам грузоотправителей, ситуация стала еще напряженнее, и начала угрожать стабильности поставок. Так, по словам генерального директора ПСГ "Ковальская" Сергея Пилипенко, компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией: 80% производственных мощностей остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге. Из-за того, что более 500 вагонов с цементом и щебнем никуда не двигались из-за тотального отсутствия тяги, компания остановила отгрузку бетона для клиентов.

Как сообщалось, участники рынка грузоотправителей неоднократно заявляли, что главная проблема "Укрзализныци" - отсутствие локомотивов, из-за которого вагоны превращаются в склады на колесах. Однако вместо того, чтобы вкладываться в обновление и замену локомотивного парка, УЗ и Министерство инфраструктуры решили списать рабочие грузовые вагоны, ограничив срок их эксплуатации.

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Укрзализныця
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