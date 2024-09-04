Артем Довбик номінований на "Золотий м'яч". Мессі і Роналду у списку немає

Форвард збірної України і італійської "Роми" Артем Довбик номінований на "Золотий м'яч" від France Football. Він став першим за 20 років українцем, який отримав шанс на здобуття найпрестижнішої персональної нагороди у світі футболу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку національну спортивну газету L’Équipe.
Список із 30 номінованих на "Золотий м'яч" було оприлюднено у середу. Серед претендентів на нагороди найбільше футболістів, які виступають за "Манчестер Сіті" та мадридський "Реал".
Довбик заслужив потрапляння у список своїм виступом за іспанську "Жирону", в складі якої він став найкращим бомбардиром Ла-Ліги минулого сезону.
Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)
Вперше за багато років "Золотий м'яч" не отримає хтось із дуету Мессі / Роналду - імена цих легенд відсутні у списку номінантів
Натомість у список потрапив Ламін Ямаль, який у свої 17 років став чемпіоном Європи 2024 у складі збірної Іспанії.
Повний список номінантів на "Золотий м'яч":
Нагорода буде вручена на гала-концерті, що відбудеться 28 жовтня у Парижі.
Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)
За всю історію існування нагороди її володарями ставали троє українських футболістів. Це:
Андрій Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko)
Ідея створення нагороди виникла у французького журналіста Габріеля Ано у 1956 році. Він працював у відомому футбольному журналі France Football і прагнув відзначити найвидатніших гравців Старого Світу. Так з'явилася ідея щорічного голосування серед журналістів за найкращого футболіста Європи.
Першим володарем "Золотого м'яча" став легендарний англійський футболіст Стенлі Меттьюз. Наступні роки принесли перемоги таким зіркам, як Альфредо Ді Стефано, Раймон Копа, Йохан Кройф та Франц Беккенбауер.
Протягом багатьох років нагорода вручалася виключно європейським футболістам. Однак з глобалізацією футболу виникла необхідність змінити правила. З 1995 року отримати "Золотий м'яч" міг будь-який футболіст, який виступав у європейському клубі.
У 2010 році відбулася знакова подія: "Золотий м'яч" об'єднався з нагородою "Футболіст року ФІФА". Нова премія стала більш глобальною, оскільки враховувалися голоси тренерів національних збірних, капітанів команд та журналістів з усього світу.
Однак, у 2016 році "Золотий м'яч" та нагорода ФІФА знову розділилися. Французький журнал вирішив повернутися до свого традиційного формату, а ФІФА створила нову нагороду "The Best".
Сьогодні "Золотий м'яч" вважається найпрестижнішою індивідуальною нагородою у футболі. Його володар визнається найкращим футболістом року за версією журналістів. Церемонія вручення завжди привертає увагу мільйонів вболівальників по всьому світу.
Найбільше "Золотих м'ячів" у активі аргентинця Ліонеля Мессі, який отримував цю нагороду вісім разів.
Лео Мессі (фото: instagram.com/leomessi)
Раніше ми писали, що кіпер збірної України Андрій Лунін потрапив у топ-20 кращих воротарів світу, але місце конкурента його не радує.