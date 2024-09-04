Артем Довбик номінований на "Золотий м'яч". Мессі і Роналду у списку немає

Номінанти на "Золотий м'яч" у 2024 році

Список із 30 номінованих на "Золотий м'яч" було оприлюднено у середу. Серед претендентів на нагороди найбільше футболістів, які виступають за "Манчестер Сіті" та мадридський "Реал".

Довбик заслужив потрапляння у список своїм виступом за іспанську "Жирону", в складі якої він став найкращим бомбардиром Ла-Ліги минулого сезону.

Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)

Вперше за багато років "Золотий м'яч" не отримає хтось із дуету Мессі / Роналду - імена цих легенд відсутні у списку номінантів

Натомість у список потрапив Ламін Ямаль, який у свої 17 років став чемпіоном Європи 2024 у складі збірної Іспанії.

Повний список номінантів на "Золотий м'яч":

Джуд Беллінгем (Англія, 21 рік, "Реал"): 54 матчі, 27 голів, 16 результативних передач у минулому сезоні

54 матчі, 27 голів, 16 результативних передач у минулому сезоні Хакан Чалханоглу (Туреччина, 30 років, "Інтер"): 52 матчі, 17 голів, 3 результативні передачі

52 матчі, 17 голів, 3 результативні передачі Дані Карвахаль (Іспанія, 32 роки, "Реал"): 54 матчі, 7 голів, 7 результативних передач

54 матчі, 7 голів, 7 результативних передач Рубен Діаш (Португалія, 27 років, "Манчестер Сіті"): 54 матчі, 1 гол, 1 результативна передача

54 матчі, 1 гол, 1 результативна передача Артем Довбик (Україна, 27 років, "Жирона" / "Рома"): 54 матчі, 29 голів, 11 результативних передач

54 матчі, 29 голів, 11 результативних передач Філ Фоден (Англія, 24 роки, "Манчестер Сіті"): 69 матчів, 28 голів, 12 результативних передач

69 матчів, 28 голів, 12 результативних передач Алехандро Грімальдо (Іспанія, 28 років, "Байєр"): 57 матчів, 12 голів, 20 результативних передач

57 матчів, 12 голів, 20 результативних передач Ерлінг Галанд​​​​​​​ (Норвегія, 24 роки, "Манчестер Сіті"): 53 матчі, 45 голів, 5 результативних передач

53 матчі, 45 голів, 5 результативних передач Матс Хуммельс (Німеччина, 35 років, "Боруссія" Д): 42 матчі, 4 голи, 1 результативна передача

42 матчі, 4 голи, 1 результативна передача Гаррі Кейн​​​​​​​ (Англія, 31 рік, "Баварія"): 59 матчів, 52 голи, 13 результативних передач

59 матчів, 52 голи, 13 результативних передач Тоні Кроос​​​​​​​ (Німеччина, 34 роки, "Реал" / завершив кар'єру): 56 матчів, 1 гол, 12 результативних передач

56 матчів, 1 гол, 12 результативних передач Адемола Лукман (Нігерія, 26 років, "Аталанта"): 61 матч, 22 голи, 11 результативних передач

61 матч, 22 голи, 11 результативних передач Еміліано Мартінес (Аргентина, 32 роки, "Астон Вілла"): 62 матчі, 27 "сухих" матчів

62 матчі, 27 "сухих" матчів Лаутаро Мартінес​​​​​​​ (Аргентина, 27 років, "Інтер"): 60 матчів, 35 голів, 4 результативні передачі

60 матчів, 35 голів, 4 результативні передачі Кіліан Мбаппе​​​​​​​ (Франція, 25 років, ПСЖ / "Реал"): 62 матчі, 52 голи, 20 результативних передач

62 матчі, 52 голи, 20 результативних передач Мартін Едегор​​​​​​​ (Норвегія, 25 років, "Арсенал"): 56 матчів, 12 голів, 12 результативних передач

56 матчів, 12 голів, 12 результативних передач Дані Ольмо​​​​​​​ (Іспанія, 26 років, "РБ Лейпциг" / "Барселона"): 33 матчі, 13 голів, 7 результативних передач

33 матчі, 13 голів, 7 результативних передач Коул Палмер (Англія, 22 роки, "Манчестер Сіті" / "Челсі"): 57 матчів, 30 голів, 17 результативних передач

57 матчів, 30 голів, 17 результативних передач Деклан Райс​​​​​​​ (Англія, 25 років, "Арсенал"): 66 матчів, 7 голів, 10 результативних передач

66 матчів, 7 голів, 10 результативних передач Родрі (Іспанія, 28 років, "Манчестер Сіті"): 63 матчі, 12 голів, 14 результативних передач

63 матчі, 12 голів, 14 результативних передач Антоніо Рюдігер (Німеччина, 31 рік, "Реал"): 62 матчі, 3 голи, 1 результативна передача

62 матчі, 3 голи, 1 результативна передача Букайо Сака​​​​​​​ (Англія, 22 роки, "Арсенал"): 59 матчів, 21 гол, 16 результативних передач

59 матчів, 21 гол, 16 результативних передач Вільям Саліба​​​​​​​ (Франція, 23 роки, "Арсенал"): 63 матчі, 2 голи, 1 результативна передача

63 матчі, 2 голи, 1 результативна передача Федеріко Вальверде​​​​​​​ (Уругвай, 26 років, "Реал"): 67 матчів, 5 голів, 7 результативних передач

67 матчів, 5 голів, 7 результативних передач Вінісіус Жуніор​​​​​​​ (Бразилія, 24 роки, "Реал"): 49 матчів, 26 голів, 12 результативних передач

49 матчів, 26 голів, 12 результативних передач Вітінья​​​​​​​ (Португалія, 24 роки, ПСЖ): 57 матчів, 9 голів, 6 результативних передач

57 матчів, 9 голів, 6 результативних передач Ніко Вільямс (Іспанія, 22 роки, "Атлетік"): 49 матчів, 11 голів, 22 результативні передачі

49 матчів, 11 голів, 22 результативні передачі Флоріан Віртц​​​​​​​ (Німеччина, 21 рік, "Байєр"): 64 матчі, 21 гол, 21 результативна передача

64 матчі, 21 гол, 21 результативна передача Граніт Джака​​​​​​​ (Швейцарія, 31 рік, "Байєр"): 65 матчів, 5 голів, 3 результативні передачі

65 матчів, 5 голів, 3 результативні передачі Ламін Ямаль​​​​​​​ (Іспанія, 17 років, "Барселона"): 65 матчів, 10 голів, 14 результативних передач

Нагорода буде вручена на гала-концерті, що відбудеться 28 жовтня у Парижі.

Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)

Хто з українців отримував "Золотий м'яч"

За всю історію існування нагороди її володарями ставали троє українських футболістів. Це:

Олег Блохін. Видатний нападник київського "Динамо" став першим українцем, який здобув "Золотий м'яч" у 1975 році.

Видатний нападник київського "Динамо" став першим українцем, який здобув "Золотий м'яч" у 1975 році. Ігор Бєланов. Ще один вихованець київського гранда отримав нагороду у 1986 році.

Ще один вихованець київського гранда отримав нагороду у 1986 році. Андрій Шевченко. Легендарний український форвард здобув "Золотий м'яч" у 2004 році, виступаючи за "Мілан".

Андрій Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Що відомо про "Золотий м'яч"

Ідея створення нагороди виникла у французького журналіста Габріеля Ано у 1956 році. Він працював у відомому футбольному журналі France Football і прагнув відзначити найвидатніших гравців Старого Світу. Так з'явилася ідея щорічного голосування серед журналістів за найкращого футболіста Європи.

Першим володарем "Золотого м'яча" став легендарний англійський футболіст Стенлі Меттьюз. Наступні роки принесли перемоги таким зіркам, як Альфредо Ді Стефано, Раймон Копа, Йохан Кройф та Франц Беккенбауер.

Протягом багатьох років нагорода вручалася виключно європейським футболістам. Однак з глобалізацією футболу виникла необхідність змінити правила. З 1995 року отримати "Золотий м'яч" міг будь-який футболіст, який виступав у європейському клубі.

У 2010 році відбулася знакова подія: "Золотий м'яч" об'єднався з нагородою "Футболіст року ФІФА". Нова премія стала більш глобальною, оскільки враховувалися голоси тренерів національних збірних, капітанів команд та журналістів з усього світу.

Однак, у 2016 році "Золотий м'яч" та нагорода ФІФА знову розділилися. Французький журнал вирішив повернутися до свого традиційного формату, а ФІФА створила нову нагороду "The Best".

Сьогодні "Золотий м'яч" вважається найпрестижнішою індивідуальною нагородою у футболі. Його володар визнається найкращим футболістом року за версією журналістів. Церемонія вручення завжди привертає увагу мільйонів вболівальників по всьому світу.

Найбільше "Золотих м'ячів" у активі аргентинця Ліонеля Мессі, який отримував цю нагороду вісім разів.

Лео Мессі (фото: instagram.com/leomessi)