Артем Довбик номинирован на "Золотой мяч". Месси и Роналду в списке нет

Номинанты на "Золотой мяч" в 2024 году

Список из 30 номинированных на "Золотой мяч" был обнародован в среду. Среди претендентов на награды больше всего футболистов, выступающих за "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".

Довбик заслужил попадание в список своим выступлением за испанскую "Жирону", в составе которой он стал лучшим бомбардиром Ла-Лиги в прошлом сезоне.

Артем Довбык (фото: instagram.com/tema_dovbyk)

Впервые за многие годы "Золотой мяч" не получит кто-то из дуэта Месси/Роналду - имена этих легенд отсутствуют в списке номинантов

Зато в список попал Ламин Ямаль, который в свои 17 лет стал чемпионом Европы 2024 в составе сборной Испании.

Полный список номинантов на "Золотой мяч":

Джуд Беллингем (Англия, 21 год, "Реал"): 54 матча, 27 голов, 16 результативных передач в прошлом сезоне

54 матча, 27 голов, 16 результативных передач в прошлом сезоне Хакан Чалханоглу (Турция, 30 лет, "Интер"): 52 матча, 17 голов, 3 результативных передачи

52 матча, 17 голов, 3 результативных передачи Данные Карвахаль (Испания, 32 года, "Реал"): 54 матча, 7 голов, 7 результативных передач

54 матча, 7 голов, 7 результативных передач Рубен Диаш (Португалия, 27 лет, "Манчестер Сити"): 54 матча, 1 гол, 1 результативная передача

54 матча, 1 гол, 1 результативная передача Артем Довбик (Украина, 27 лет, "Жирона"/"Рома"): 54 матча, 29 голов, 11 результативных передач

54 матча, 29 голов, 11 результативных передач Фил Фоден (Англия, 24 года, "Манчестер Сити"): 69 матчей, 28 голов, 12 результативных передач

69 матчей, 28 голов, 12 результативных передач Алехандро Гримальдо (Испания, 28 лет, "Байер"): 57 матчей, 12 голов, 20 результативных передач

57 матчей, 12 голов, 20 результативных передач Эрлинг Холанд (Норвегия, 24 года, "Манчестер Сити"): 53 матча, 45 голов, 5 результативных передач

53 матча, 45 голов, 5 результативных передач Матс Хуммельс (Германия, 35 лет, "Боруссия" Д): 42 матча, 4 гола, 1 результативная передача

42 матча, 4 гола, 1 результативная передача Гарри Кейн (Англия, 31 год, "Бавария"): 59 матчей, 52 гола, 13 результативных передач

59 матчей, 52 гола, 13 результативных передач Тони Кроос​ (Германия, 34 года, "Реал" / завершил карьеру): 56 матчей, 1 гол, 12 результативных передач

56 матчей, 1 гол, 12 результативных передач Адемола Лукман (Нигерия, 26 лет, "Аталанта"): 61 матч, 22 гола, 11 результативных передач

61 матч, 22 гола, 11 результативных передач Эмилиано Мартинес (Аргентина, 32 года, "Астон Вилла"): 62 матча, 27 "сухих" матчей

62 матча, 27 "сухих" матчей Лаутаро Мартинеса (Аргентина, 27 лет, "Интер"): 60 матчей, 35 голов, 4 результативных передачи

60 матчей, 35 голов, 4 результативных передачи Килиан Мбаппе (Франция, 25 лет, ПСЖ / "Реал"): 62 матча, 52 гола, 20 результативных передач

62 матча, 52 гола, 20 результативных передач Мартин Эдегор ​​ (Норвегия, 25 лет, "Арсенал"): 56 матчей, 12 голов, 12 результативных передач

56 матчей, 12 голов, 12 результативных передач Данные Ольмо​ ( Испания, 26 лет, "РБ Лейпциг" / "Барселона"): 33 матча, 13 голов, 7 результативных передач

33 матча, 13 голов, 7 результативных передач Коул Палмер (Англия, 22 года, "Манчестер Сити"/"Челси"): 57 матчей, 30 голов, 17 результативных передач

57 матчей, 30 голов, 17 результативных передач Деклан Райс (Англия, 25 лет, "Арсенал"): 66 матчей, 7 голов, 10 результативных передач

66 матчей, 7 голов, 10 результативных передач Родри (Испания, 28 лет, "Манчестер Сити"): 63 матча, 12 голов, 14 результативных передач

63 матча, 12 голов, 14 результативных передач Антонио Рюдигер (Германия, 31 год, "Реал"): 62 матча, 3 гола, 1 результативная передача

62 матча, 3 гола, 1 результативная передача Букайо Сака (Англия, 22 года, "Арсенал"): 59 матчей, 21 гол, 16 результативных передач

59 матчей, 21 гол, 16 результативных передач Уильям Салиба​ (Франция, 23 года, "Арсенал"): 63 матча, 2 гола, 1 результативная передача

63 матча, 2 гола, 1 результативная передача Федерико Вальверде (Уругвай, 26 лет, "Реал"): 67 матчей, 5 голов, 7 результативных передач

67 матчей, 5 голов, 7 результативных передач Винисиус Жуниор (Бразилия, 24 года, "Реал"): 49 матчей, 26 голов, 12 результативных передач

49 матчей, 26 голов, 12 результативных передач Витинья​ (Португалия, 24 года, ПСЖ): 57 матчей, 9 голов, 6 результативных передач

57 матчей, 9 голов, 6 результативных передач Нико Уильямс (Испания, 22 года, "Атлетик"): 49 матчей, 11 голов, 22 результативных передачи

49 матчей, 11 голов, 22 результативных передачи Флориан Виртц​ (Германия, 21 год, "Байер"): 64 матча, 21 гол, 21 результативная передача

64 матча, 21 гол, 21 результативная передача Гранит Джака​ (Швейцария, 31 год, "Байер"): 65 матчей, 5 голов, 3 результативные передачи

65 матчей, 5 голов, 3 результативные передачи Ламин Ямаль (Испания, 17 лет, "Барселона"): 65 матчей, 10 голов, 14 результативных передач

Награда будет вручена на гала-концерте, который состоится 28 октября в Париже.

Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)

Кто из украинцев получал "Золотой мяч"

За всю историю существования награды ее обладателями становились трое украинских футболистов. Это:

Олег Блохин. Выдающийся нападающий киевского "Динамо" стал первым украинцем, получившим "Золотой мяч" в 1975 году.

Выдающийся нападающий киевского "Динамо" стал первым украинцем, получившим "Золотой мяч" в 1975 году. Игорь Беланов. Еще один воспитанник киевского гранда получил награду в 1986 году.

Еще один воспитанник киевского гранда получил награду в 1986 году. Андрей Шевченко. Легендарный украинский форвард завоевал "Золотой мяч" в 2004 году, выступая за "Милан".

Андрей Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Что известно о "Золотом мяче"

Идея создания награды возникла у французского журналиста Габриэля Ано в 1956 году. Он работал в известном футбольном журнале France Football и стремился отметить величайших игроков Старого Света. Так появилась идея ежегодного голосования среди журналистов за лучшего футболиста Европы.

Первым обладателем "Золотого мяча" стал легендарный английский футболист Стэнли Мэттьюз. Следующие годы принесли победы таким звездам, как Альфредо Ди Стефано, Раймон Копа, Йохан Кройф и Франц Беккенбауэр.

В течение многих лет награда вручалась исключительно европейским футболистам. Однако с глобализацией футбола возникла необходимость сменить правила. С 1995 года получить "Золотой мяч" мог любой футболист, выступавший в европейском клубе.

В 2010 году произошло знаковое событие: "Золотой мяч" объединился с наградой "Футболист года ФИФА". Новая премия стала глобальнее, поскольку учитывались голоса тренеров национальных сборных, капитанов команд и журналистов со всего мира.

Однако в 2016 году "Золотой мяч" и награда ФИФА снова разделились. Французский журнал решил вернуться в свой традиционный формат, а ФИФА создала новую награду "The Best".

Сегодня "Золотой мяч" считается самой престижной индивидуальной наградой в футболе. Его обладатель признается лучшим футболистом года по версии журналистов. Церемония вручения всегда привлекает внимание миллионов болельщиков по всему миру.

Больше всего "Золотых мячей" в активе аргентинца Лионеля Месси, получавшего эту награду восемь раз.

Лео Месси (фото: instagram.com/leomessi)