Артем Довбик номинирован на "Золотой мяч". Месси и Роналду в списке нет

Форвард сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик номинирован на "Золотой мяч" от France Football. Он стал первым за 20 лет украинцем, получившим шанс на самую престижную персональную награду в мире футбола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую национальную спортивную газету L'Équipe.
Список из 30 номинированных на "Золотой мяч" был обнародован в среду. Среди претендентов на награды больше всего футболистов, выступающих за "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".
Довбик заслужил попадание в список своим выступлением за испанскую "Жирону", в составе которой он стал лучшим бомбардиром Ла-Лиги в прошлом сезоне.
Артем Довбык (фото: instagram.com/tema_dovbyk)
Впервые за многие годы "Золотой мяч" не получит кто-то из дуэта Месси/Роналду - имена этих легенд отсутствуют в списке номинантов
Зато в список попал Ламин Ямаль, который в свои 17 лет стал чемпионом Европы 2024 в составе сборной Испании.
Полный список номинантов на "Золотой мяч":
Награда будет вручена на гала-концерте, который состоится 28 октября в Париже.
Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)
За всю историю существования награды ее обладателями становились трое украинских футболистов. Это:
Андрей Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko)
Идея создания награды возникла у французского журналиста Габриэля Ано в 1956 году. Он работал в известном футбольном журнале France Football и стремился отметить величайших игроков Старого Света. Так появилась идея ежегодного голосования среди журналистов за лучшего футболиста Европы.
Первым обладателем "Золотого мяча" стал легендарный английский футболист Стэнли Мэттьюз. Следующие годы принесли победы таким звездам, как Альфредо Ди Стефано, Раймон Копа, Йохан Кройф и Франц Беккенбауэр.
В течение многих лет награда вручалась исключительно европейским футболистам. Однако с глобализацией футбола возникла необходимость сменить правила. С 1995 года получить "Золотой мяч" мог любой футболист, выступавший в европейском клубе.
В 2010 году произошло знаковое событие: "Золотой мяч" объединился с наградой "Футболист года ФИФА". Новая премия стала глобальнее, поскольку учитывались голоса тренеров национальных сборных, капитанов команд и журналистов со всего мира.
Однако в 2016 году "Золотой мяч" и награда ФИФА снова разделились. Французский журнал решил вернуться в свой традиционный формат, а ФИФА создала новую награду "The Best".
Сегодня "Золотой мяч" считается самой престижной индивидуальной наградой в футболе. Его обладатель признается лучшим футболистом года по версии журналистов. Церемония вручения всегда привлекает внимание миллионов болельщиков по всему миру.
Больше всего "Золотых мячей" в активе аргентинца Лионеля Месси, получавшего эту награду восемь раз.
Лео Месси (фото: instagram.com/leomessi)
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