"Арсенал" знищив "Ланс", МЮ втратив перемогу, "Реал" дотиснув "Наполі": огляд Ліги чемпіонів

Передостанній тур групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 завершився у середу вісьмома матчами. Перемоги здобули нідерландський ПСВ, лондонський "Арсенал" і мадридський "Реал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
"Манчестер Юнайтед" погіршив шанси на плей-офф нічиєю в Стамбулі. У перші 20 хвилин англійці шокували "Галатасарай" двома голами – Гарначо класним ударом під поперечину завершив затяжну атаку, а потім шедевр виконав Фернандеш. Утім, "леви" розмочили рахунок до перерви, коли Зієш забив прямим ударом зі штрафного. МЮ спробував знову відірватися з голом Мактомінея, але той же Зієш і Актюркоглу вирвали 1 пункт для господарів.
Натомість "Арсенал" удома розтрощив "Ланс". Доля протистояння вирішилася в стартові півгодини, коли "каноніри" забили чотири м'ячі без відповіді: Гаверц проштовхнув м'яч повз кіпера після верхової дуелі Жезуса, останній влучно пробив із лінії штрафного, Сака вчасно опинився на добиванні, а Мартінеллі класно поклав у дальній після проходу. Перед перервою Едегор розкішно поклав з льоту, а під завісу зустрічі Жоржинью ще й реалізував одинадцятиметровий.
У групі C мадридський "Реал" із Луніним у старті перестріляв "Наполі". Українець пропустив двічі на стартах таймів – Сімеоне заніс м'яч у ворота з передачі Ді Лоренцо, а Ангісса "прошив" кіпера з меж штрафного. Між цими голами "вершкові" організували два породисті м'ячі зусиллями Родріго та Беллінгема. У другій же половині мадридці добили чемпіона Італії голами юного Паса та ветерана Хоселу.
Гольовий ярмарок пройшов і в Лісабоні. Заявку на звання героя в першій половині зробив лідер "Бенфіки" Жоау Маріу. Він встиг оформити хет-трик до перерви, покаравши на різний смак колишній клуб – міланський "Інтер". Однак, "нерадзуррі" в другій половині забили ті ж три м'ячі. Спершу Арнаутовіч замкнув дальню стійку після кутового. Далі Фраттезі пробив українця Трубіна ударом з льоту з центру карної зони. А на десерт Санчес реалізував пенальті за фол проти Тюрама.
До слова, раніше "Шахтар" переграв "Антверпен" удома та забезпечив єврокубки навесні.
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