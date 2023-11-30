"Арсенал" уничтожил "Ланс", МЮ упустил победу, "Реал" дожал "Наполи": обзор Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" ухудшил шансы на плей-офф ничьей в Стамбуле. В первые 20 минут англичане шокировали "Галатасарай" двумя голами – Гарначо классным ударом под перекладину завершил затяжную атаку, а затем шедевр исполнил Фернандеш. Впрочем, "львы" размочили счет до перерыва, когда Зиеш забил прямым ударом со штрафного. МЮ попытался снова оторваться с голом Мактоминая, но тот же Зиеш и Актюркоглу вырвали 1 пункт для хозяев.

Зато "Арсенал" дома разбил "Ланс". Судьба противостояния разрешилась в стартовые полчаса, когда "канониры" забили четыре безответных мяча: Хаверц протолкнул мяч мимо кипера после верховой дуэли Жезуса, последний метко пробил с линии штрафной, Сака вовремя оказался на добивании, а Мартинелли классно уложил в дальний после прохода. Перед перерывом Эдегор роскошно уложил с лета, а под занавес встречи Жоржиньо еще и реализовал одиннадцатиметровый.

В группе C мадридский "Реал" с Луниным в старте перестрелял "Наполи". Украинец пропустил дважды на стартах таймов – Симеоне занес мяч в ворота по передаче Ди Лоренцо, а Ангисса "прошил" кипера из пределов штрафной. Между этими голами "сливочные" организовали два породистых мяча усилиями Родриго и Беллингема. Во второй половине мадридцы добили чемпиона Италии голами юного Паса и ветерана Хоселу.

Голевая ярмарка прошла и в Лиссабоне. Заявку на звание героя в первой половине сделал лидер "Бенфики" Жоау Мариу. Он успел оформить хет-трик до перерыва, наказав на разный вкус бывший клуб – миланский "Интер". Однако "нерадзурри" во второй половине забили те же три мяча. Сначала Арнаутович запер дальнюю стойку после углового. Далее Фраттези пробил украинца Трубина ударом с лета из центра площадки. На десерт Санчес реализовал пенальти за фол против Тюрама.