"Арсенал" без Зинченко выиграл у "Манчестер Сити" матч за Суперкубок Англии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" – "Арсенал" – 1:1 (пенальти – 1:4)

Голы: Палмер, 77 – Троссард, 90+11

В первом тайме соперники упустили по две полувозможности. На 14-й минуте с рикошетом от защитника пробил рядом со штангой с линии штрафной. Впоследствии "канонир" Хаверц ударил с разворота из пределов штрафной, но Ортега среагировал.

Они напомнили о себе перед перерывом. Немец из "Арсенала" пробил мимо ворот, а испанский хавбек "Сити" не смог перебросить кипера из центра поля. Мяч опустился на сетку сверху.

После перерыва лучше смотрелись "горожане". В конце концов подопечные Пепа Гвардиолы и открыли счет. Правда, явился он следствием индивидуального мастерства. Резервист Палмер получил передачу от Де Брюйне и роскошным ударом уложил в дальний угол.

Казалось, что матч двигается к закономерной победе "Ман Сити", но на 11-й (!) добавленной арбитром минуте "Арсенал" отыгрался. Это Троссард взял инициативу на себя после стандарта и пробил с линии штрафной. Мяч задел Аканджи, дезориентировал кипера и закатился за линию.

В серии же пенальти дела "горожан" сразу пошли плохо. Де Брюйне попал в перекладину, а затем Рамсдейл еще и парировал удар героя финала Лиги чемпионов Родри. В свою очередь "канониры" Эдегор, Троссард, Сака и Виейра были точными. Итак, "Арсенал" завоевал первый трофей в новом сезоне.