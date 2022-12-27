"Арсенал" здобув вольову перемогу над "Вест Хемом", Зінченко провів 20 хвилин: відео

Нагорі англійської Прем'єр-ліги закріпився лондонський "Арсенал" після перемоги над сусідами з "Вест Хема" на Boxing Day. Українець Олександр Зінченко з'явився на полі з лави запасних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Арсенал" – "Вест Хем" – 3:1

Голи: Сака, 53, Мартінеллі, 58, Нкетія, 69 – Бенрахма, 27 (пенальті)

"Каноніри" грали першим номером, але в середині тайму проґавили блискавичну атаку суперника. Боуен підстеріг помилку Саліба та спробував втекти на побачення з кіпером – оборонець сфолив і "привіз" пенальті. Бенрахма з позначки був точним.

Повністю отямився "Арсенал" на старті другої половини. Перевернути гру команда Мікеля Артети зуміла завдяки ударній п'ятихвилинці в дебюті тайму. Спершу Сака перервав низовий удар Едегора та забив із близької відстані. А згодом Мартінеллі ввірвався на лівий край штрафного та з гострого кута пробив Фабіанскі.

Добив "молотків" Нкетія. На 69-й хвилині він отримав передачу Едегора в межах карної зони, розкішно розвернувся та пробив низом у дальній кут – 3:1 у підсумку. "Арсенал" набрав 40 очок за 15 матчів і впевнено лідирує в чемпіонаті.

Зінченко вийшов на поле на 73-й хвилині. До фінального свистка українець зробив 33 дотики до м'яча, виконав 32 передачі (94% точних), двічі втратив м'яч і виграв одну з двох особистих дуелей. 31 грудня "каноніри" поїдуть в гості до "Брайтона".