"Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом", Зинченко провел 20 минут: видео

Наверху английской Премьер-лиги закрепился лондонский "Арсенал" после победы над соседями из "Вест Хэма" на Boxing Day. Украинец Александр Зинченко появился на поле со скамейки запасных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 17-й тур

"Арсенал" – "Вест Хэм" – 3:1

Голы: Сака, 53, Мартинелли, 58, Нкетия, 69 – Бенрахма, 27 (пенальти)

"Канониры" играли первым номером, но в середине тайма упустили молниеносную атаку соперника. Боуэн подкараулил ошибку Салиба и попытался убежать на свидание с кипером – защитник сфолил и "привез" пенальти. Бенрахма с отметки был точным.

Полностью пришел в себя "Арсенал" на старте второй половины. Перевернуть игру команда Микеля Артеты сумела благодаря ударной пятиминутке в дебюте тайма. Сначала Сака прервал низовой удар Эдегора и забил с близкого расстояния. А затем Мартинелли ворвался на левый край штрафной и с острого угла пробил Фабиански.

Добил "молотков" Нкетия. На 69-й минуте он получил передачу Эдегора в пределах штрафной зоны, роскошно развернулся и пробил низом в дальний угол – 3:1 в итоге. "Арсенал" набрал 40 очков в 15-ти матчах и уверенно лидирует в чемпионате.

Зинченко вышел на поле на 73-й минуте. До финального свистка украинец сделал 33 касания мяча, выполнил 32 передачи (94% точных), дважды потерял мяч и выиграл одну из двух личных дуэлей. 31 декабря "канониры" поедут в гости к "Брайтону".