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"Арсенал" не вел переговоры о Мудрике, середняк АПЛ предложил солидные деньги, – Романо

Новина українською →
Лондон, Среда 31 августа 2022 14:25
"Арсенал" не вел переговоры о Мудрике, середняк АПЛ предложил солидные деньги, – Романо Фото: Михаил Мудрик (слева) может пополнить украинскую колонию в АПЛ (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Самый знающий футбольный инсайдер планеты Фабрицио Романо опроверг слухи о переговорах между лондонским "Арсеналом" и донецким "Шахтером" о переходе вингера Михаила Мудрика. Зато им интересуется другой английский клуб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фабрицио Романо.

"Канониры" действительно имеют интерес к молодому украинцу. Они даже контактировали с окружением звездочки "Шахтера", но не предпринимали никаких попыток подписать его.

В свою очередь Романо подтвердил интерес к Мудрику со стороны "Брентфорда". Середняк Премьер-лиги этим летом уже подписал другого украинского таланта – Егора Ярмолюка из "Днепра-1". В настоящее время он осваивается в резервной команде "пчел".

"Брентфорд" якобы готов выложить за Мудрика 30 млн евро. По данным Романо, на прошлой неделе "горняки" отклонили предложение "Эвертона" продать украинца за аналогичную сумму.

Михаил Мудрик дебютировал за "Шахтер" на профессиональном уровне в сезоне 2019/20. Пока он провел в первой команде "горняков" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 10 результативных передач.

К слову, английский "Манчестер Юнайтед" подписал Антони из "Аякса" за 95 млн евро.

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