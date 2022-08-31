"Арсенал" не вел переговоры о Мудрике, середняк АПЛ предложил солидные деньги, – Романо
Самый знающий футбольный инсайдер планеты Фабрицио Романо опроверг слухи о переговорах между лондонским "Арсеналом" и донецким "Шахтером" о переходе вингера Михаила Мудрика. Зато им интересуется другой английский клуб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фабрицио Романо.
"Канониры" действительно имеют интерес к молодому украинцу. Они даже контактировали с окружением звездочки "Шахтера", но не предпринимали никаких попыток подписать его.
В свою очередь Романо подтвердил интерес к Мудрику со стороны "Брентфорда". Середняк Премьер-лиги этим летом уже подписал другого украинского таланта – Егора Ярмолюка из "Днепра-1". В настоящее время он осваивается в резервной команде "пчел".
"Брентфорд" якобы готов выложить за Мудрика 30 млн евро. По данным Романо, на прошлой неделе "горняки" отклонили предложение "Эвертона" продать украинца за аналогичную сумму.
Михаил Мудрик дебютировал за "Шахтер" на профессиональном уровне в сезоне 2019/20. Пока он провел в первой команде "горняков" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 10 результативных передач.
Arsenal have not opened talks with Shakhtar for Mykhaylo Mudryk. As revealed here on Monday, Arsenal follow Mudryk and had contacts on player side — but there’s no bid or any advanced negotiation. #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022
Brentford want him but talks with Shakhtar are really complicated. pic.twitter.com/SzsNQXbqKi
К слову, английский "Манчестер Юнайтед" подписал Антони из "Аякса" за 95 млн евро.
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