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"Арсенал" не вів перемовини щодо Мудрика, середняк АПЛ запропонував солідні гроші, – Романо

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Лондон, Середа 31 серпня 2022 14:25
"Арсенал" не вів перемовини щодо Мудрика, середняк АПЛ запропонував солідні гроші, – Романо Фото: Михайло Мудрик (ліворуч) може поповнити українську колонію в АПЛ (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Найобізнаніший футбольний інсайдер планети Фабріціо Романо спростував чутки про перемовини між лондонським "Арсеналом" і донецьким "Шахтарем" про перехід вінгера Михайла Мудрика. Зате ним цікавиться інший англійський клуб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фабріціо Романо.

"Каноніри" справді мають інтерес до молодого українця. Вони навіть контактували з оточенням зірочки "Шахтаря", але не робили жодних спроб підписати його.

Натомість Романо підтвердив інтерес до Мудрика з боку "Брентфорда". Середняк Прем'єр-ліги цього літа вже підписав іншого українського таланта – Єгора Ярмолюка з "Дніпра-1". Нині він освоюється у резервній команді "бджіл".

"Брентфорд" нібито готовий викласти за Мудрика 30 млн євро. За даними Романо, минулого тижня "гірники" відхилили пропозицію "Евертона" продати українця за аналогічну суму.

Михайло Мудрик дебютував за "Шахтар" на професіональному рівні в сезоні 2019/20. Наразі він провів у першій команді "гірників" 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 10 результативних передач.

До слова, англійський "Манчестер Юнайтед" підписав Антоні з "Аякса" за 95 млн євро.

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