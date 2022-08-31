"Арсенал" не вів перемовини щодо Мудрика, середняк АПЛ запропонував солідні гроші, – Романо
Найобізнаніший футбольний інсайдер планети Фабріціо Романо спростував чутки про перемовини між лондонським "Арсеналом" і донецьким "Шахтарем" про перехід вінгера Михайла Мудрика. Зате ним цікавиться інший англійський клуб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фабріціо Романо.
"Каноніри" справді мають інтерес до молодого українця. Вони навіть контактували з оточенням зірочки "Шахтаря", але не робили жодних спроб підписати його.
Натомість Романо підтвердив інтерес до Мудрика з боку "Брентфорда". Середняк Прем'єр-ліги цього літа вже підписав іншого українського таланта – Єгора Ярмолюка з "Дніпра-1". Нині він освоюється у резервній команді "бджіл".
"Брентфорд" нібито готовий викласти за Мудрика 30 млн євро. За даними Романо, минулого тижня "гірники" відхилили пропозицію "Евертона" продати українця за аналогічну суму.
Михайло Мудрик дебютував за "Шахтар" на професіональному рівні в сезоні 2019/20. Наразі він провів у першій команді "гірників" 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 10 результативних передач.
Arsenal have not opened talks with Shakhtar for Mykhaylo Mudryk. As revealed here on Monday, Arsenal follow Mudryk and had contacts on player side — but there’s no bid or any advanced negotiation. #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022
Brentford want him but talks with Shakhtar are really complicated. pic.twitter.com/SzsNQXbqKi
До слова, англійський "Манчестер Юнайтед" підписав Антоні з "Аякса" за 95 млн євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.