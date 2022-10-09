"Арсенал" вдома перестріляв "Ліверпуль" і зберіг лідерство в АПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Арсенал" – "Ліверпуль" – 3:2

Гол: Мартінеллі, 1, Сака, 45+5, 76 (пенальті) – Нуньєс, 34, Фірміно, 53

"Каноніри" шокували мерсисайдців голом у перші 60 секунд. Лондонці організували швидку контратаку правим флангом, звідки Жезус відпасував у центр на Едегора, а той розрізним пасом вивів Мартінеллі на побачення з Аліссоном – бразилець легко переграв співвітчизника.

"Ліверпуль" оговтався вже після екватору тайму. Перший постріл у площину воріт гості завдали на 26-й хвилині, та Ремсдейл впорався з ударом Нуньєса. Та з другим випадом уругвайця не допоміг – форвард за вісім хвилин у падінні замкнув простріл Діаса.

"Арсенал", однак, пішов у роздягальню лідером. На п'ятій доданій арбітром хвилині блискавична контратака господарів завершилася прострілом Мартінеллі з лівого флангу, яку на дальній стійці замкнув самотній Сака.

На старті другої половини "Ліверпуль" дивом відігрався. Розумно зіграв Жота, розрізавши однією передачею оборону "канонірів" із організацією моменту для Фірміно – нападник лівою відправив м'яч під опорну ногу голкіпера.

Та після, як і до цього епізоду, "Арсенал" повністю контролював хід поєдинку та заслужено вирвав 3 очки. Допоміг одинадцятиметровий. Це Алькантара в простій ситуації сфолив проти Жезуса, а Сака впевнено пробив у лівий нижній кут воріт із позначки – 3:2 за лондонцями в підсумку.

Завдяки успіху на "Емірейтс" команда Мікеля Артети повернувся в лідери Прем'єр-ліги. "Каноніри" набрали 24 очки в дев'яти матчах і випереджають "Манчестер Сіті" (23 пункти) та лондонський "Тоттенхем" (20).