"Арсенал" дома перестрелял "Ливерпуль" и сохранил лидерство в АПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 10-й тур

"Арсенал" – "Ливерпуль" – 3:2

Голы: Мартинелли, 1, Сака, 45+5, 76 (пенальти) – Нуньес, 34, Фирмино, 53

"Канониры" шокировали мерсисайдцев голом в первые 60 секунд. Лондонцы организовали быструю контратаку по правому флангу, откуда Жезус отпасовал в центр на Эдегора, а тот разрезным пасом вывел Мартинелли на свидание с Алиссоном – бразилец легко переиграл соотечественника.

"Ливерпуль" пришел в себя уже после экватора тайма. Первый выстрел в створ ворот гости нанесли на 26-й минуте, но Рэмсдейл справился с ударом Нуньеса. Но со вторым выпадом уругвайца не помог – форвард через восемь минут в падении замкнул прострел Диаса.

"Арсенал", однако, ушел в раздевалку лидером. На пятой добавленной арбитром минуте молниеносная контратака хозяев завершилась прострелом Мартинелли с левого фланга, который на дальней стойке замкнул одинокий Сака.

На старте второй половины "Ливерпуль" чудом отыгрался. Разумно сыграл Жота, разрезав одной передачей оборону "канониров" с организацией момента для Фирмино – нападающий левой отправил мяч под опорную ногу голкипера.

Но после, как и до этого эпизода, "Арсенал" полностью контролировал ход поединка и заслуженно вырвал 3 очка. Помог одиннадцатиметровый. Это Алькантара в простой ситуации сфолил против Жезуса, а Сака уверенно пробил в левый нижний угол ворот с отметки – 3:2 по лондонцам в итоге.

Благодаря успеху на "Эмирейтс" команда Микеля Артеты вернулась в лидеры Премьер-лиги. "Канониры" набрали 24 очка в девяти матчах и опережают "Манчестер Сити" (23 пункта) и лондонский "Тоттенхэм" (20).