Арсенал - Валенсия: где смотреть матч

Где и когда начнется первый поединок 1/2 финала Лиги Европы
"Арсенал" и "Валенсия" сыграют первый матч 1/2 финала Лиги Европы. Предпочтение в этом поединке букмекеры отдают хозяевам.
2 мая 22:00
Лондон, стадион "Эмирейтс"
На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне в четверг, 2 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Валенсией".
В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Время начала матча - 22:00 по Киеву.
Напомним, украинские футбольные клубы установили антирекорд в еврокубках.