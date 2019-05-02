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Арсенал - Валенсия: где смотреть матч


Где и когда начнется первый поединок 1/2 финала Лиги Европы

"Арсенал" и "Валенсия" сыграют первый матч 1/2 финала Лиги Европы. Предпочтение в этом поединке букмекеры отдают хозяевам. 

2 мая 22:00
Лондон, стадион "Эмирейтс"

 

На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне в четверг, 2 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Валенсией". 

В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Время начала матча - 22:00 по Киеву.

Напомним, украинские футбольные клубы установили антирекорд в еврокубках.

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