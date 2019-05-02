Арсенал - Валенсия: где смотреть матч

"Арсенал" и "Валенсия" сыграют первый матч 1/2 финала Лиги Европы. Предпочтение в этом поединке букмекеры отдают хозяевам.

2 мая 22:00

Лондон, стадион "Эмирейтс"

На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне в четверг, 2 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Валенсией".

В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Время начала матча - 22:00 по Киеву.

Напомним, украинские футбольные клубы установили антирекорд в еврокубках.