Арсенал - Валенсія: де дивитися матч

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги Європи
"Арсенал" і "Валенсія" зіграють перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи. Перевагу в цьому поєдинку букмекери віддають господарям.
2 травня 22:00
Лондон, стадіон "Емірейтс"
На стадіоні "Емірейтс" у Лондоні в четвер, 2 травня, відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи між "Арсеналом" і "Валенсією".
У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал Футбол 1. Час початку матчу - 22:00 за Києвом.
Нагадаємо, українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках.