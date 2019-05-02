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Арсенал - Валенсія: де дивитися матч


Де і коли почнеться перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги Європи

"Арсенал" і "Валенсія" зіграють перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи. Перевагу в цьому поєдинку букмекери віддають господарям.

2 травня 22:00
Лондон, стадіон "Емірейтс"

 

На стадіоні "Емірейтс" у Лондоні в четвер, 2 травня, відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи між "Арсеналом" і "Валенсією".

У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал Футбол 1. Час початку матчу - 22:00 за Києвом.

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