Арсенал - Валенсия: анонс матча

Лондонский "Арсенал" на домашнем стадионе примет испанскую "Валенсию" в первом полуфинале Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают фаворитом хозяев поля. В предыдущем раунде "канонтры" дважды всухую обыграли "Наполи".

2 мая 22:00

Лондон, стадион "Эмирейтс"

В прошлом сезоне "Арсенал" уступил испанскому клубу в полуфинале Лиги Европы, а теперь постарается избежать повторения такого сценария в поединке с "Валенсией".

"Арсенал" во второй раз подряд добрался до 1/2 финала турнира, где вновь сразится с клубом из Испании. Год назад лондонцы проиграли мадридскому "Атлетико".

Для "Валенсии" евросезон начался в Лиге чемпионов УЕФА, где клуб проиграл конкуренцию "Ювентусу" и "Манчестер Юнайтед" и занял третье место на групповом этапе.

За всю историю команды встречались между собой 5 раз. Две победы на счету "летучих мышей", столько же матчей закончились вничью и 1 раз побеждал "Арсенал".

В первом полуфинальном матче не смогут помочь лондонскому клубу из-за травм Денис Суарес, Эктор Бельерин, Дэнни Уэлбек, Аарон Ремси, и Роб Холдинг. У "Валенсии" по причине повреждений не сыграют в матче Денис Черышев, Кристиано Пиччини, Жоффрей Кондогбиа.

Ориентировочные составы:

"Арсенал": Лено; Папастатопулос, Косьельни, Монреаль; Мэйтлэнд-Найлс, Джака, Торрейра, Ивоби, Колашинац; Обамеянг, Ляказетт

Не сыграют: Бельерин, Рэмзи, Денис Суарес, Холдинг, Уэлбек

Под вопросом: Обамеянг, Монреаль, Эзил

"Валенсия": Нето; Ронкалья, Гарай, Габриэл, Гайя; Гедеш, Парехо, Васс, Солер; Родриго, Мина

Не сыграют: Черышев, Коклен, Кондогбиа