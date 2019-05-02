Арсенал - Валенсія: анонс матчу

Лондонський "Арсенал" на домашньому стадіоні прийме іспанську "Валенсію" у першому півфіналі Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитом господарів поля. У попередньому раунді "канонтри" двічі всуху обіграли "Наполі".

2 травня 22:00

Лондон, стадіон "Емірейтс"

У минулому сезоні "Арсенал" поступився іспанському клубу в півфіналі Ліги Європи, а тепер постарається уникнути повторення такого сценарію в поєдинку з "Валенсією".

"Арсенал" вдруге поспіль дістався до 1/2 фіналу турніру, де знову битиметься з клубом з Іспанії. Рік тому лондонці програли мадридському "Атлетіко".

Для "Валенсії" євросезон почався в Лізі чемпіонів УЄФА, де клуб програв конкуренцію "Ювентусу" і "Манчестер Юнайтед" і посів третє місце на груповому етапі.

За всю історію команди зустрічалися між собою 5 разів. Дві перемоги на рахунку "кажанів", стільки ж матчів закінчилися внічию і 1 раз перемагав "Арсенал".

У першому півфінальному матчі не зможуть допомогти лондонському клубу через травми Денис Суарес, Ектор Бельерін, Денні Уелбек, Аарон Ремсі, і Роб Холдинг. У "Валенсії" через пошкодження не зіграють в матчі Денис Черишев, Крістіано Пиччини, жоффрей кондогбіа.

Орієнтовні склади:

"Арсенал": Лено; Папастатопулос, Косьельні, Монреаль; Мейтленд-Найлс, Джака, Торрейра, Івобі, Сеад Колашинаць; Обамеянг, Ляказетт

Не зіграють: Бельерін, Ремзі, Денис Суарес, Холдинг, Уелбек

Під питанням: Обамеянг, Монреаль, Езіл

"Валенсія": Нето; Ронкалья, Гарай, Габріел, Гайя; Гедеш, Парехо, Васс, Солер; Родріго, Мина

Не зіграють: Черишев, Коклен, Кондогбіа