"Арсенал" не станет увольнять сотрудников клуба в борьбе с кризисом

Лондонский "Арсена" рассказал об антикризисных мерах, которые собирается принять из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении на сайте футбольного клуба.

Условия строгого карантина не позволяют получать доходы от матчей и телетрансляций, поэтому клубы вынуждены сокращать зарплаты персоналу и игрокам. Однако "Арсенал" решил, что не будет пользоваться системой господдержки сохранения рабочих мест и будет выплачивать зарплаты всем своим сотрудникам в полном объеме.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими сотрудниками посредством видеоконференций. Мы дали им понять, что не рассматриваем увольнения, и мы полностью сосредоточены на защите сохранения их рабочих мест и заработной платы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что футболисты "Арсенала" отвергли предложение руководства клуба по возможному снижению зарплат из-за пандемии коронавируса. В пресс-релизе клуба говорится, что переговоры с игроками продолжаются.

При этом руководство решило сократить зарплату топ-менеджменту клуба на треть.

Напомним, самого дорогого футболиста мира лишат половины зарплаты из-за пандемии.