"Арсенал" – "Шахтар": матч розсудить арбітр, з яким "гірники" перемогли іншого гранда АПЛ

Французька бригада арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном отримала призначення на матч третього туру Ліги чемпіонів між лондонським "Арсеналом" та донецьким "Шахтарем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Спілки європейських футбольних асоціацій .

"Шахтар" зіграє з "Арсеналом" у Лондоні у вівторок, 22 жовтня. Поєдинок прийме стадіон "Емірейтс". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

41-річний Бастьєн виведе команди на поле в статусі головного рефері. Його асистентами стануть Хішам Закрані та Орельєн Бертомеу. Четвертий арбітр – Томас Леонар. За систему VAR відповідатиме Бенуа Мілло.

Бастьєн є суддею ФІФА з 2014 року. В червні 2018-го включений до Елітної категорії.

Раніше французький рефері вже працював на двох матчах "Шахтаря". Під його наглядом "гірники" у групі ЛЧ 2017/18 перемогли вдома "Манчестер Сіті" (2:1). А через чотири роки, також у групі ЛЧ, поступилися на виїзді мадридському "Реалу" (1:2).

Одного разу Бастьєн обслуговував поєдинок за участю національної збірної України. У Лізі націй сезону 2020/21 наша команда зазнала розгромної поразки в Мадриді від Іспанії (0:4).

І ще була гра за участю луганської "Зорі" у кваліфікації Ліги Європи 2018/19. Тоді підопічні Юрія Вернидуба приймали вдома німецький РБ "Лейпциг" та зіграли внічию – 0:0.

У поточному розіграші ЛЧ "Шахтар" після двох турів має в активі одне очко і посідає 27 місце у загальній турнірній таблиці. "Арсенал" набрав чотири бали і знаходиться на 13-му рядку.