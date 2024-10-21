"Арсенал" – "Шахтер": матч рассудит арбитр, с которым "горняки" победили другого гранда АПЛ

Французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном получила назначение на матч третьего тура Лиги чемпионов между лондонским "Арсеналом" и донецким "Шахтером".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций .

"Шахтер" сыграет с "Арсеналом" в Лондоне во вторник, 22 октября. Поединок примет стадион "Эмирейтс". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

41-летний Бастьен выведет команды на поле в статусе главного рефери. Его ассистентами станут Хишам Закрани и Орельен Бертомеу. Четвертый арбитр – Томас Леонар. За систему VAR будет отвечать Бенуа Милло.

Бастьен является судьей ФИФА с 2014 года. В июне 2018-го включен в Элитную категорию.

Ранее французский рефери уже работал на двух матчах "Шахтера". Под его присмотром "горняки" в группе ЛЧ 2017/18 победили дома "Манчестер Сити" (2:1). А четыре года спустя, также в группе ЛЧ, уступили на выезде мадридскому "Реалу" (1:2).

Однажды Бастьен обслуживал поединок с участием сборной Украины. В Лиге наций сезона 2020/21 наша команда потерпела разгромное поражение в Мадриде от Испании (0:4).

И еще была игра с участием луганской "Зари" в квалификации Лиги Европы 2018/19. Тогда подопечные Юрия Вернидуба принимали дома немецкий РБ "Лейпциг" и сыграли вничью – 0:0.

В текущем розыгрыше ЛЧ "Шахтер" после двух туров имеет в активе одно очко и занимает 27 место в общей турнирной таблице. "Арсенал" набрал четыре балла и находится на 13-й строчке.