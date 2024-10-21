"Арсенал" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" на виїзді протистоятиме лондонському "Арсеналу" в 3-му турі основного раунду Ліги чемпіонів.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна .

Матч "Арсенал" – "Шахтар" відбудеться на Альбіоні 22 жовтня. Поєдинок прийме стадіон "Емірейтс". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Безумовним фаворитом протистояння фахівці Favbet визначили "канонірів". На перемогу команди Мікеля Артети заклали промовистий коефіцієнт 1,11. Тим часом на потенційних успіх "гірників" запропонували космічний кеф 22,00. Підсумкова нічия набагато вірогідніша з балом 10,00.

Сенсаційні "нулі" в Лондоні запропоновані з приголомшливим коефіцієнтом 33,00. Несподіваною ідеєю стане ставка на одинадцятиметрові від обох команд із перспективним кефом 9,00.

Схожі цифри підготували й австрійці з Bwin. На ймовірну перемогу "Арсенала" приймають ставки з коефіцієнтом 1,10. Трохи кращий бал заклали на перемогу "Шахтаря" – 21,00. Та нічия знову вірогідніша з кефом 11,50.

Неймовірно смілива ставка на перемогу підопічних Маріно Пушіча за підсумками обох таймів збільшить виграш у 56 (!) разів. Персональні фанати Георгія Судакова розглянуть варіант зі ставкою на дубль свого улюбленця з будь-яким результатом поєдинку з коефіцієнтом 51,00.

Головний тренер "Шахтаря" Пушіч повіз до Британії 28 виконавців. Зокрема, в обоймі керманича команди будуть чотири голкіпера та форвард Сікан. Останній пропустив кілька матчів через перелом носа та тимчасово гратиме в захисній масці.