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"Арсенал" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Лондон, Понеділок 21 жовтня 2024 11:55
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"Арсенал" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів Фото: "Гірники" ще не перемагали в нинішньому сезоні головного єврокубка (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" в третьому турі основного раунді Ліги чемпіонів 2024/25 зустрінеться з лондонським "Арсеналом".

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Арсенал" – "Шахтар" відбудеться на Альбіоні 22 жовтня. Поєдинок прийме стадіон "Емірейтс". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Поєдинки "гірників" у Лізі чемпіонів у цифровому мовленні T2 не транслюватимуть. Усі матчі загального етапу головного єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Передматчева студія там розпочнеться о 21-й годині.

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушіч повіз до Британії 28 виконавців. Зокрема, в обоймі керманича команди будуть чотири голкіпера та форвард Сікан. Останній пропустив кілька матчів через перелом носа та тимчасово гратиме в захисній масці.

"Шахтар" у сезоні 2024/25

Команда Пушіча посередньо стартувала в Прем'єр-лізі. Наразі "гірники" мають в активі 19 очок після десяти турів.

"Шахтар" після розгрому полтавської "Ворскли" (5:0) програв житомирському "Поліссю" (0:1). Далі поступився "Олександрії" (3:4) після мінімальної перемоги над київським "Лівим Берегом". Матч 5-го туру проти "Кривбаса" з Кривого Рогу "гірники" не дограли через повітряну тривогу, а в наступному розгромили львівські "Карпати" (5:2).

Після нульової нічиєї з італійською "Болоньєю" в Лізі чемпіонів "Шахтар" розтрощив київську "Оболонь" (4:0) в чемпіонаті України. Утім, у 8-му турі підопічні Пушіча розписали нічию з рівненським "Вересом" (1:1). Після фіаско з "Аталантою" із Бергамо на євроарені (0:3) стався розгром черкаського ЛНЗ у Прем'єр-лізі (5:1) та мінімальна перемога над "Колосом" із Ковалівки.

До слова, раніше розібрали зарплатну відомість "Арсенала" на сезон 2024/25.

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