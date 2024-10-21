"Шахтар" прилетів до Британії на матч Ліги чемпіонів: хто в обоймі Пушіча

Делегація донецького "Шахтаря" прибула на Туманний Альбіон на матч 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів 2024/25 проти лондонського "Арсенала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Матч "Арсенал" – "Шахтар" відбудеться в Лондоні 22 жовтня. Поєдинок прийме стадіон "Емірейтс". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У неділю пізно ввечері літак із "гірниками" на борту сів у лондонському аеропорту. Ще вранці "Шахтар" провів тренування у Львові, потім автобусом вирушив до польського Жешува. Звідти вітчизняний гранд полетів до Сполученого Королівства.

Керманич "гірників" Маріно Пушіч узяв на матч 28 футболістів. До заявки "Шахтаря" повернувся форвард Данило Сікан. Він пропустив поєдинок проти "Аталанти" з італійського Бергамо через травму обличчя. Нападник виступатиме в захисній масці.

Список футболістів "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Арсенала" 22 жовтня:

Воротарі: Різник, Твардовський, Фесюн, Пузанков

Захисники: Франьїч, Бондар, Педро Енріке, Азарові, Тобіас, Грам, Матвієнко, Конопля, Фарина

Півзахисники: Степаненко, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон

Нападники: Траоре, Егіналдо, Сікан

"Шахтар" у стартових турах загального етапу Ліги чемпіонів набрав 1 очко. Підопічні Пушіча розписали нульову нічию з італійською "Болоньєю" і розгромно поступилися "Аталанті" (0:3). Натомість "Арсенал" розійшовся миром із "Богинею" (0:0) та впевнено здолав французький ПСЖ (2:0).