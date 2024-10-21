"Арсенал" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч "Арсенал" – "Шахтер" состоится на Альбионе 22 октября. Поединок примет стадион "Эмирейтс". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Поединки "горняков" в Лиге чемпионов в цифровом вещании T2 не будут транслировать. Все матчи общего этапа главного еврокубка на территории Украины покажут официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Предматчевая студия там начнется в 21 часов.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич повез в Британию 28 исполнителей. В частности, в обойме наставник команды будут четыре голкипера и форвард Сикан. Последний пропустил несколько матчей из-за перелома носа и временно будет играть в защитной маске.

"Шахтер" в сезоне 2024/25

Команда Пушича посредственно стартовала в Премьер-лиге. В настоящее время "горняки" имеют в активе 19 очков после десяти туров.

"Шахтер" после разгрома полтавской "Ворсклы" (5:0) проиграл житомирскому "Полесью" (0:1).Далее уступил "Александрии" (3:4) после минимальной победы над киевским "Левым Берегом". Матч 5-го тура против "Кривбасса" из Кривого Рога "горняки" не доиграли из-за воздушной тревоги, а в следующем разгромили львовские "Карпаты" (5:2).

После нулевой ничьей с итальянской "Болоньей" в Лиге чемпионов "Шахтер" разбил киевскую "Оболонь" (4:0) в чемпионате Украины. Впрочем, в 8-м туре подопечные Пушича расписали ничью с ровненским "Вересом" (1:1). После фиаско с "Аталантой" из Бергамо на евроарене (0:3) состоялся разгром черкасского ЛНЗ в Премьер-лиге (5:1) и минимальная победа над "Колосом" из Ковалевки.