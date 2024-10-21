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"Арсенал" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Лондон, Понедельник 21 октября 2024 11:55
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"Арсенал" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов Фото: "Горняки" еще не побеждали в нынешнем сезоне главного еврокубка (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в третьем туре основного раунда Лиги чемпионов 2024/25 встретится с лондонским "Арсеналом".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Арсенал" – "Шахтер" состоится на Альбионе 22 октября. Поединок примет стадион "Эмирейтс". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Поединки "горняков" в Лиге чемпионов в цифровом вещании T2 не будут транслировать. Все матчи общего этапа главного еврокубка на территории Украины покажут официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Предматчевая студия там начнется в 21 часов.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич повез в Британию 28 исполнителей. В частности, в обойме наставник команды будут четыре голкипера и форвард Сикан. Последний пропустил несколько матчей из-за перелома носа и временно будет играть в защитной маске.

"Шахтер" в сезоне 2024/25

Команда Пушича посредственно стартовала в Премьер-лиге. В настоящее время "горняки" имеют в активе 19 очков после десяти туров.

"Шахтер" после разгрома полтавской "Ворсклы" (5:0) проиграл житомирскому "Полесью" (0:1).Далее уступил "Александрии" (3:4) после минимальной победы над киевским "Левым Берегом". Матч 5-го тура против "Кривбасса" из Кривого Рога "горняки" не доиграли из-за воздушной тревоги, а в следующем разгромили львовские "Карпаты" (5:2).

После нулевой ничьей с итальянской "Болоньей" в Лиге чемпионов "Шахтер" разбил киевскую "Оболонь" (4:0) в чемпионате Украины. Впрочем, в 8-м туре подопечные Пушича расписали ничью с ровненским "Вересом" (1:1). После фиаско с "Аталантой" из Бергамо на евроарене (0:3) состоялся разгром черкасского ЛНЗ в Премьер-лиге (5:1) и минимальная победа над "Колосом" из Ковалевки.

К слову, ранее разобрали зарплатную ведомость "Арсенала" на сезон 2024/25.

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