"Арсенал" – "Реал", "Баварія" – "Інтер": повний розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів

Тільки вісім команд залишились у перегонах за найпрестижніший клубний трофей континенту.

Повний список чвертьфінальних пар виглядає так:

"Арсенал" (Англія) – "Реал" (Іспанія)

"Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія)

ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія)

"Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Д (Німеччина)

Сьогодні на поле вийдуть суперники з першої та другої пари. Обидва матчі – у Лондоні та Мюнхені – відбудуться паралельно та розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Ігри покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор Ліги чемпіонів в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Футбольний вечір розпочнеться з передматчевої студії о 21:00. Матч "Арсенал" – "Реал" коментуватимуть Олександр Новак та Віталій Кравченко. На поєдинку "Баварія" – "Інтер" працюватимуть Володимир Кобельков та Віталій Похвала.

Анонс матчів 8 квітня

Поєдинок "Арсенал" – "Реал" міг би стати українськім дербі в чвертьфіналі ЛЧ, хоча зустріч на полі голкіпера "вершкових" Андрія Луніна та захисника "канонірів" Олександра Зінченка з самого початку виглядала малоймовірною. Тепер відомо, що вона не відбудеться точно.

Український воротар отримав пошкодження у півфінальному матчі Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдада" і не потрапив до заявки своєї команди на поєдинок ЛЧ. Прогнозується, що місце у воротах мадридців займе основний воротар Тібо Куртуа, який уже готовий повернутися на поле, а його дублером буде 19-річний Фран Гонсалес. Саме він провів поєдинок проти "Валенсії" (1:2) в рамках Ла Ліги в суботу.

Для "Арсенала" – ЛЧ залишається єдиним турніром, у якому клуб зберігає шанс на перемогу. З Кубка Англії та Кубка ліги "каноніри" вилетіли, а в АПЛ вже нереально наздогнати "Ліверпуль", який пішов у відрив.

"Реал" раніше у плей-офф ЛЧ без особливих проблем здолав "Манчестер Сіті" та скандально пройшов "Атлетіко". Зараз чинний володар трофею все ще залишається одними з головних фаворитів на вихід до фіналу в своїй турнірній сітці. Проте чотири пропущені на "Сантьяго Бернабеу" в Кубку Іспанії та поразка від "Валенсії" в чемпіонаті – змушують фанатів "вершкових" нервувати перед чвертьфіналом.

"Арсенал" уже вибивав "Реал" з чемпіонської ліги в єдиному в їхній історії єврокубковому протистоянні. Сталося це в 1/8 фіналу ЛЧ-2005/06. Тоді "каноніри" перемогли в першому матчі в Мадриді (1:0), а гра-відповідь в Лондоні завершилася нульовою нічиєю.

Матч "Реал" - "Арсенал" у 2006-му (фото: arsenal.com)

"Баварія" – "Інтер". Обидва клуби в своїх національних чемпіонатах впевнено крокують до чергових титулів. На відміну від суперників з першої пари, вони мають чималу історію зустрічей у найпрестижнішому єврокубковому турнірі: провели між собою 9 матчів, 5 з яких виграла "Баварія", 4 – "Інтер", а ще один завершився внічию.

Команди, зокрема, грали між собою в фіналі сезону-2009/10: тоді "Інтер" переміг з рахунком – 2:0. Втім в останньому протистоянні перемогу святкував мюнхенський клуб – у груповому раунді ЛЧ-2022/23 німці перемогли "нерадзуррі" дома та на виїзді з однаковим результатом – 2:0. Але й тоді до фіналу дійшли саме міланці, які поступилися у вирішальній грі "Манчестер Сіті" – 0:1.