Фейли Луніна ледь не залишили "Реал" без трофею: жах у півфіналі Кубка Іспанії (відео)

Кубок Іспанії, півфінал, матч-відповідь

"Реал" – "Реал Сосьєдад" – 4:4, додатковий час (першим матч – 1:0)

Голи: Ендрік, 30, Беллінгем, 82, Чуамені, 86, Рюдігер, 115 – Барренечеа, 16, Алаба, 72 (автогол), Оярсабаль, 80, 90+3

Лунін був героєм першого матчу півфіналу в Сан-Себастьяні, зробивши кілька важливих сейвів та відстоявши на нуль. Але матч-відповідь на "Сантяго Бернабеу" перетворився для українського голкіпера на справжній жах. Чотири пропущених голи – і лише один м'яч, який влетів у ворота після рикошету, не на його совісті.

Перший гол вітчизняний воротар пропустив після виходу віч-на віч з ним Барренечеа: м'яч пройшов поміж ніг українця. Вдруге знову пропустив поміж ніг: не встиг зреагувати на рикошет від власного захисника Алаби. Третій гол опинився у воротах після рикошету: тут українець був безсилим. У випадку з четвертим – Лунін помилився на виході, не дотягнувшись до м'яча після виконання суперниками штрафного. Ця помилка перевела поєдинок у овертайм.

Протягом двох хвилин – з 80-ї до 82-ї, "Реал", поступаючись 1:3, перебував за межами фіналу. В основний час врятували Беллінгем та Чуамені. А в овертаймі вирішальний гол провів Рюдігер.

"Пропустити чотири м'ячі – не дуже добре. Бракувало балансу, але ми дуже ефективно діяли попереду, тому що не так легко забити чотири голи "Реал Сосьєдаду", – прокоментував дії своїх підопічних тренер "Реала" Карло Анчелотті після матчу.

Лунін вдруге у сезоні записав у сій пасив воротарський "покер". Вперше це сталося в жовтні – в домашньому поєдинку "Реала" проти "Барселони" (0:4). А взагалі це п'ятий випадок, коли український голкіпер пропустив чотири м'ячі, виступаючи за "Королівський клуб".

Попри все, "Реал" вийшов у фінал Кубка Іспанії в 41-й раз в історії. На рахунку мадридців 20 трофеїв. У вирішальній грі "вершковим" протистоятиме переможець у парі "Барселона" – "Атлетіко". Перший поєдинок між цими командами завершився бойовою нічиєю – 4:4. Гра-відповідь відбудеться 2 квітня. Фінал пройде 26 квітня в Севільї на арені "Ла-Картуха".