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"Арсенал" розкритикував УЄФА через фінал Ліги Європи в Баку

Новини » Спорт    16.05.2019 - 16:47
"Арсенал" розкритикував УЄФА через фінал Ліги Європи в Баку
Фото: стадіон Baku Olympic Stadium (arsenal.com)

Клуб висловив невдоволення логістикою і розподілом квитків

"Арсенал" виступив із заявою, в якій висловив невдоволення логістикою і розподіленням квитків на фінал Ліги Європи в Баку. Про це лондонський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

У вирішальному матчі в столиці Азербайджану "каноніри" зіграють з "Челсі".

"Ми вкрай розчаровані тим фактом, що через транспортні обмеження УЄФА може надати "Арсеналу" максимум 6 тисяч квитків на стадіон місткістю понад 60 тисяч осіб.

У нас 45 тисяч власників абонементів, і пропустити матч такого числа уболівальників через те, що УЄФА вибрав місце проведення фіналу з таким обмеженим транспортним забезпеченням, просто неправильно.

Реальність така, що [будь] клуб, який опинився в фіналі, не зміг би задовольнити попит з боку їхніх уболівальників. Ми отримали багато скарг від наших уболівальників з цього приводу і повністю поділяємо їх побоювання", - мовиться в заяві.

Клуб настійно закликає УЄФА враховувати логістику та побажання уболівальників за будь-яких майбутніх рішеннях щодо вибору місць проведення фіналів.

Нагадаємо, гравець "Арсеналу" Генріх Мхітарян, вірменин за національністю, може не поїхати на фінал Ліги Європи в Баку.

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