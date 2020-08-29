В субботу, 29 августа, "Арсенал" победил "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии. Однако, победить удалось только в серии пенальти.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, "Арсеналу" удалось забить первый гол в ворота "Ливерпуля" уже на 12-й минуте матча. После перерыва на 56-й минуте мог забивать Мане, но не смог переиграть вратаря.

На 73-й минуте отыграть мяч удалось Минамино, который вышел на замену. Кроме того, на 80-й минуте принести победу "Ливерпулю" мог Мане, но снова проиграл дуэль Мартинесу.

Так, второй тайм матча завершился счетом 1-1, поэтому судья назначил серию пенальти.

У "Ливерпуля" не забил Брюстер, он направил мяч выше ворот. У "Арсенала" забили все пять футболистов, а победную точку поставил Обамеянг.

Напомним, накануне "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

Также РБК-Украина писало, что "Бавария" в шестой раз стала победителем Лиги чемпионов, обыграв французский "Пари Сен-Жермен".