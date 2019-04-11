Арсенал - Наполи: где смотреть матч

"Арсенал" примет "Наполи" в матче 1/4 финала Лиги Европы. Согласно котировкам букмекеров, шансов на победу в этом матче больше у хозяев.

11 апреля 22:00

Лондон, стадион "Эмирейтс"

На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне 11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Наполи". В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Время начала матча - 22:00 по Киеву.

Напомним, Венгер в шутливой форме высказался о своем уходе из "Арсенала".