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Арсенал - Наполі: де дивитися матч


Де і коли почнеться перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи

"Арсенал" прийме "Наполі" в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Відповідно до котирувань букмекерів, шансів на перемогу в цьому матчі більше у господарів.

11 квітня 22:00
Лондон, стадіон "Емірейтс"

 

На стадіоні "Емірейтс" в Лондоні 11 квітня відбудеться перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи між "Арсеналом" і "Наполі". У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Час початку матчу - 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, Венгер у жартівливій формі висловився про своє звільнення з "Арсеналу".

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