Головна » Новини » Війна в Україні

Арсенал, нафтобаза і не тільки. Генштаб підтвердив атаку на важливі об'єкти росіян

Вівторок 06 січня 2026 17:07
Арсенал, нафтобаза і не тільки. Генштаб підтвердив атаку на важливі об'єкти росіян Ілюстративне фото: українські дрони атакували важливі об'єкти росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники атакували низку об'єктів російських окупантів. Зокрема, були "прильоти" по арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

Удар по російському арсеналу

Як зазначили в Генштабі, підрозділи Сил оборони України атакували 100 арсенал ГРАУ в районі населеного пункту Нея Костромської області. Після атаки на території об'єкта спалахнула пожежа.

Масштаб збитків ще уточнюють. Водночас, за попередньою інформацією, у РФ оголосили евакуацію місцевого населення після "прильотів" по арсеналу.

"Ураження зазначеного об'єкта істотно порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника і ускладнює проведення наступальних дій", - зазначили в Генштабі.

100-й арсенал ГРАУ - це складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ і ВКС Росії.

Об'єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання і підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракети тактичного та оперативно-тактичного рівнів.

Удар по нафтобазі

Також у ніч на 6 січня воїни Сил оборони атакували нафтобазу "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області. На нафтобазі зафіксовано вибухи і пожежу.

При цьому українські воїни уразили пункти управління дронами в районах:

  • Покровська;
  • Валєтовки Курської області;
  • Грайворона Бєлгородської області.

У Генштабі уточнили, що в районі Новоянисолі на тимчасово окупованій території Донецької області було уражено радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300 В.

Крім цього, Сили оборони вдарили по району зосередження живої сили росіян у районі Старосєлья Бєлгородської області. Втрати ворога уточнюються.

Варто зауважити, що раніше про удари по нафтобазі "Геркон Плюс" і 100 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ повідомляли джерела РБК-Україна.

