Арсенал, нафтобаза і не тільки. Генштаб підтвердив атаку на важливі об'єкти росіян
Українські захисники атакували низку об'єктів російських окупантів. Зокрема, були "прильоти" по арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
Удар по російському арсеналу
Як зазначили в Генштабі, підрозділи Сил оборони України атакували 100 арсенал ГРАУ в районі населеного пункту Нея Костромської області. Після атаки на території об'єкта спалахнула пожежа.
Масштаб збитків ще уточнюють. Водночас, за попередньою інформацією, у РФ оголосили евакуацію місцевого населення після "прильотів" по арсеналу.
"Ураження зазначеного об'єкта істотно порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника і ускладнює проведення наступальних дій", - зазначили в Генштабі.
100-й арсенал ГРАУ - це складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ і ВКС Росії.
Об'єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання і підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракети тактичного та оперативно-тактичного рівнів.
Удар по нафтобазі
Також у ніч на 6 січня воїни Сил оборони атакували нафтобазу "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області. На нафтобазі зафіксовано вибухи і пожежу.
При цьому українські воїни уразили пункти управління дронами в районах:
- Покровська;
- Валєтовки Курської області;
- Грайворона Бєлгородської області.
У Генштабі уточнили, що в районі Новоянисолі на тимчасово окупованій території Донецької області було уражено радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300 В.
Крім цього, Сили оборони вдарили по району зосередження живої сили росіян у районі Старосєлья Бєлгородської області. Втрати ворога уточнюються.
Варто зауважити, що раніше про удари по нафтобазі "Геркон Плюс" і 100 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ повідомляли джерела РБК-Україна.