"Арсенал" с Зинченко уничтожил ПСВ и вошел в историю: результаты матчей Лиги чемпионов (видео)

В противостояниях 1/8 финала участвуют восемь лучших команд по итогам лигового этапа - они попали на эту стадию напрямую. С ними играют восемь победителей предыдущего раунда плей-офф.

Лига чемпионов-2024/25, 1/8 финала, первые матчи

"Реал" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Родриго, 4, Диас, 55 - Альварес, 32

Команда Карло Анчелотти с украинским вратарем Андреем Луниным на скамейке запасных в мадридском дерби одолела земляков из "Атлетико". Таким образом "Реал" прервал серию ничьих в принципиальном противостоянии. Три предыдущие встречи команд завершались со счетом - 1:1.

ПСВ - "Арсенал" - 1:7

Голы: Ланг, 43 (пен.) - Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31, Эдегор, 47, 43, Троссар, 48, Калафиори, 85

Уже к середине первого тайма лондонцы уверенно лидировали - 3:0. И лишь под занавес хозяева ответили одним голом с пенальти. После отдыха "Арсенал" и не думал останавливаться. Команда Микеля Артеты продолжила давить, и в итоге добилась разгрома. Тем самым лондонцы вписали свое имя в историю - они стали первой командой, которая сумела забить семь голов в гостевом матче плей-офф ЛЧ.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле на 71-й минуте при счете - 6:1. А на 81-й даже имел возможность отличиться, но его удар парировал вратарь хозяев. Однако "канониры" сумели забить с Зинченко на поле. Точку в игре поставил другой защитник - Калафиори.

"Брюгге" - "Астон Вилла" - 1:3

Голы: Де Кейпер, 12 - Бэйли, 3, Мехеле, 82 (автогол), Асенсио, 88 (пенальти)

До последней десятиминутки на поле была равная игра. Соперники обменялись быстрыми голами, а затем, во втором тайме, имели немало возможностей поразить ворота друг друга. А когда, казалось, все завершится мировой, "Брюгге" вдруг "поплыл". На 82-й минуте защитник бельгийцев Мехеле срезал мяч в свои ворота после прострела. А на 88-й хозяева привезли себе пенальти, который реализовал Асенсио. Так, показав в целом неплохую игру, "Брюгге" остался почти без шансов на выход в четвертьфинал.

"Боруссия" Д - "Лилль" - 1:1

Голы: Адееми, 22 - Гаральдссон, 68

До перерыва более активными были немцы. Они владели инициативой и создали больше моментов. Один из них завершился голом после удара Адееми. Перед самым перерывом "шмели" отличились во второй раз, но гол Гросса отменили из-за офсайда. Во второй половине интереснее выглядели уже гости. Это в конце концов воплотилось в гол Гаральдссона, который установил равновесие в поединке.

Ответные матчи во всех четырех парах состоятся в среду, 12 марта.