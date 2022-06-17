"Арсенал" договорился о трансфере звезды чемпиона Португалии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter инсайдера Романо .

"Драконы" согласились продать атакующего хавбека за 40 млн евро. Часть этой суммы – 5 миллионов – прописана в качестве бонусов, которые лондонцы выплатят после ряда достижений в новой команде.

Теперь Виейра должен подписать контракт с "канонирами". Срок сделки – 5 лет. Перед заключением соглашения 22-летний португалец пройдет медицинское обследование. Все детали персонального контракта с Арсеналом уже согласовали.

В сезоне 2021/22 Фабиу Виейра провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 16 результативных передач. Прошлая кампания стала третьей для исполнителя в составе первой команды. На старте взрослой карьеры он параллельно играл по Порту B.

За молодежную сборную Португалии Виейра сыграл 21 поединок (13 голов). В национальной команде хавбек еще не провел ни минуты.