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"Арсенал" договорился о трансфере звезды чемпиона Португалии

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Лондон, Пятница 17 июня 2022 13:56
"Арсенал" договорился о трансфере звезды чемпиона Португалии Фото: Фабиу Виейра (twitter.com/FCPorto)
Автор: Антон Федорцив

Португальский "Порту" принял предложение лондонского "Арсенала" по продаже полузащитника Фабиу Виейра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter инсайдера Романо.

"Драконы" согласились продать атакующего хавбека за 40 млн евро. Часть этой суммы – 5 миллионов – прописана в качестве бонусов, которые лондонцы выплатят после ряда достижений в новой команде.

Теперь Виейра должен подписать контракт с "канонирами". Срок сделки – 5 лет. Перед заключением соглашения 22-летний португалец пройдет медицинское обследование. Все детали персонального контракта с Арсеналом уже согласовали.

В сезоне 2021/22 Фабиу Виейра провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 16 результативных передач. Прошлая кампания стала третьей для исполнителя в составе первой команды. На старте взрослой карьеры он параллельно играл по Порту B.

За молодежную сборную Португалии Виейра сыграл 21 поединок (13 голов). В национальной команде хавбек еще не провел ни минуты.

&quot;Арсенал&quot; договорился о трансфере звезды чемпиона Португалии

Напомним, что английская Премьер-лига обнародовала календарь на предстоящий сезон.

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