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"Арсенал" домовився про трансфер зірки чемпіона Португалії

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Лондон, П'ятниця 17 червня 2022 13:56
"Арсенал" домовився про трансфер зірки чемпіона Португалії Фото: Фабіу Вієйра (twitter.com/FCPorto)
Автор: Антон Федорців

Португальський "Порту" прийняв пропозицію лондонського "Арсенала" щодо продажу півзахисника Фабіу Вієйра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter інсайдера Романо.

"Дракони" погодилися продати атакувального хавбека за 40 млн євро. Частина цієї суми – 5 мільйонів – прописана бонусами, які лондонці виплатять після низки досягнень у новій команді.

Тепер Вієйра повинен підписати контракт із "канонірами". Термін угоди – 5 років. Перед укладенням 22-річний португалець пройде медичне обстеження. Усі деталі персонального контракту з "Арсеналом" вже узгодили.

У сезоні 2021/22 Фабіу Вієйра провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 16 результативних передач. Минула кампанія стала третьою для виконавця у складі першої команди. На старті дорослої кар'єри він паралельно грав за Порту B.

За молодіжну збірну Португалії Вієйра зіграв 21 поєдинок (13 голів). У національній команді хавбек ще не провів жодної хвилини.

&quot;Арсенал&quot; домовився про трансфер зірки чемпіона Португалії

Нагадаємо, що англійська Прем'єр-ліга оприлюднила календар на прийдешній сезон.

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