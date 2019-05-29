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Челси - Арсенал: где смотреть матч

Новости » Спорт    29.05.2019 - 15:03
Челси - Арсенал: где смотреть матч
Фото: трофей Лиги Европы-2018/19 разыграют "Арсенал" - "Челси" (twitter.com/Arsenal)

Где и когда начнется финальный поединок Лиги Европы

Лондонские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" сыграют в финале Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19. Фаворитом решающего матча, по мнению, букмекеров является подопечные Маурисио Сарри.

29 мая 22:00
Баку, Олимпийский стадион

 

В среду, 29 мая, на Бакинском олимпийском стадионе состоится финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом".

В прямом эфире в Украине игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Время начала матча - 22:00 по Киеву.

Напомним, "Арсенал" решил не брать на финал Лиги Европы в Баку армянского футболиста Генриха Мхитаряна из соображений безопасности.

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