Челси - Арсенал: где смотреть матч

Фото: трофей Лиги Европы-2018/19 разыграют "Арсенал" - "Челси" (twitter.com/Arsenal)

Где и когда начнется финальный поединок Лиги Европы

Лондонские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" сыграют в финале Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19. Фаворитом решающего матча, по мнению, букмекеров является подопечные Маурисио Сарри.

29 мая 22:00

Баку, Олимпийский стадион

В среду, 29 мая, на Бакинском олимпийском стадионе состоится финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом".

В прямом эфире в Украине игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Время начала матча - 22:00 по Киеву.

Напомним, "Арсенал" решил не брать на финал Лиги Европы в Баку армянского футболиста Генриха Мхитаряна из соображений безопасности.