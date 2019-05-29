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Челсі - Арсенал: де дивитися матч

Новини » Спорт    29.05.2019 - 15:03
Челсі - Арсенал: де дивитися матч
Фото: трофей Ліги Европи-2018/19 розіграють "Арсенал" - "Челсі" (twitter.com/Arsenal)

Де і коли почнеться фінальний поєдинок Ліги Європи

Лондонські футбольні клуби "Челсі" і "Арсенал" зіграють у фіналі Ліги Європи УЄФА сезону 2018/19. Фаворитом вирішального матчу, на думку, букмекерів є підопічні Маурісіо Саррі.

29 травня 22:00
Баку, Олімпійський стадіон

 

У середу, 29 травня, на Бакинському олімпійському стадіоні відбудеться фінал Ліги Європи між "Челсі" та "Арсеналом".

У прямому ефірі в Україні гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2". Час початку матчу - 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, "Арсенал" вирішив не брати на фінал Ліги Європи в Баку вірменського футболіста Генріха Мхітаряна з міркувань безпеки.

"Челсі" прибув у Баку на фінал Ліги Європи проти "Арсеналу" "Арсенал" і "Челсі" повернуть УЄФА частину квитків на фінал ЛЄ в Баку
Новини України АрсеналЧелсиЛіга Європионлайн-трансляцияфиналонлайн
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