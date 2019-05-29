"Челси" и "Арсенал" объявили стартовые составы на финал Лиги Европы

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Арсенал" на финал Лиги Европы, который состоится на стадионе "Олимпийский" в Баку 29 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решения тренерских штабов команд.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржинью, Ковачич, Азар, Жиру, Педро

Запасные: Кабальеро, Джейми Камминг, Маркос Алонсо, Росс Баркли, Гонсало Игуаин, Давиде Дзаппакоста, Виллиан, Гэри Кэхилл, Итан Ампаду, Конор Галлахер, Джордж Макикран

"Арсенал": Чех, Сократис, Косьельни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Езил, Обамеянг, Ляказетт

Запасные: Лено, Деян Илиев, Мохамед Эльнени, Стефан Лихтштайнер, Алекс Ивоби, Шкодран Мустафи, Дэнни Уэлбек, Карл Дженкинсон, Маттео Гендузи, Эдди Нкетиа, Джо Уиллок, Букайо Сака

Напомним, "Арсенал" решил не брать на финал Лиги Европы в Баку армянского футболиста Генриха Мхитаряна из соображений безопасности.