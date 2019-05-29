"Челсі" і "Арсенал" оголосили стартові склади на фінал Ліги Європи

Стали відомі стартові склади "Челсі" і "Арсенал" на фінал Ліги Європи, який відбудеться на стадіоні "Олімпійський" в Баку 29 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення тренерських штабів команд.

"Челсі": Аррісабалага, Аспілікуета, Крістенсен, Давид Луїс, Емерсон, Канте, Жоржина, Ковачич, Азар, Жиру, Педро

Запасні: Кабальєро, Джеймі Каммінг, Маркос Алонсо, Росс Барклі, Гонсало Ігуаїн, Давида Дзаппакоста, Вілліан, Гері Кехілл, Ітан Ампаду, Конор Галлахер, Джордж Мак-Ікран

"Арсенал": Чех, Сократіс, Косьельні, Монреаль, Мейтланд-Найлс, Торрейра, Джака, Сеад Колашинаць, Езіл, Обамеянг, Ляказетт

Запасні: Лено, Деян Ілієв, Мохамед Ельнені, Стефан Ліхтштайнер, Алекс Івобі, Шкодран Мустафі, Денні Уелбек, Карл Дженкинсон, Маттео Гендузі, Едді Нкетіа, Джо Уіллок, Букайо Сака

Нагадаємо, "Арсенал" вирішив не брати на фінал Ліги Європи в Баку вірменського футболіста Генріха Мхітаряна з міркувань безпеки.