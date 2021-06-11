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Армянский коньяк исчезнет из мировых рынков. ЕС и Ереван достигли договоренности

Автор: РБК-Украина

Правительство Армении и Евросоюз достигли соглашения об отказе от названия "коньяк" для армянской алкогольной продукции. Армения получит 3 млн евро компенсации.

Об этом пишет PanARMENIAN.net.

Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость - 3 млн евро.

"Отмечается, что цель финансового соглашения - содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках", - говорится в сообщении.

Программа ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.

Проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС.

Требование об отказе от названия "коньяк" предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года. Согласно документу, Армении дали 25 лет для отказа от названия "коньяк".

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

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